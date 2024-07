Nova pesquisa mostra quem poderia substituir Biden contra Trump

Um em cada três democratas acredita que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deveria encerrar sua campanha de reeleição contra o republicano Donald Trump, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos publicada nesta terça-feira, 2. Nenhum democrata eleito se sai melhor do que Biden em um hipotético confronto contra o republicano, mas há uma reviravolta na pesquisa: entre os nomes apresentados aos entrevistados, apenas Michelle Obama, esposa do ex-presidente democrata Barack Obama, sairia melhor que Biden e venceria Trump.

Autora do livro de memórias best-seller de 2018, Becoming, Michelle disse repetidamente que não pretende concorrer à Presidência. No cenário hipotético contra Trump, ela venceria por 50% a 39% dos votos.

A pesquisa foi publicada após reações negativas de aliados e dos principais veículos de imprensa do país por conta do desempenho de Biden no debate contra Trump, na última quinta-feira. Apesar das críticas, a sondagem desta terça-feira mostra que tanto Trump, quanto Biden, mantêm o apoio de 40% dos eleitores registrados, sugerindo que o democrata não perdeu terreno desde o debate.

Em editorial, o The New York Times pediu que Biden desista de concorrer à reeleição, posicionamento feito também pelo The Wall Street Journal e pelo Financial Times, além da revista Time e da publicação inglesa The Economist.

Nos textos publicados, que refletem o posicionamento desses veículos sobre o tema, foram feitos alertas sobre uma eventual vitória de Trump e as consequências que seu retorno à Casa Branca traria para a democracia. Em seu primeiro embate direto contra o adversário eleitoral, Biden encontrou dificuldades para finalizar suas sentenças e concluir o raciocínio, jogando os holofotes sobre sua idade avançada.

Aos 81 anos, caso consiga um novo mandato, o atual presidente americano deixaria o poder com 86 anos. A preocupação é que novos episódios como esse se repitam nas próximas semanas, desgastando cada vez mais sua imagem em relação a Trump, de 78 anos. As eleições no país estão marcadas para o dia 5 de novembro.