Família de Biden pede que ele não desista da corrida pela Casa Branca

A família do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez pedidos ao longo do final de semana e nesta segunda-feira, dia 1º, para que ele ignorasse os apelos por sua desistência da corrida pela Casa Branca. Críticas à sua permanência na disputa aumentaram após sua performance desastrosa no debate contra o rival Donald Trump na última quinta-feira.

O que aconteceu?

Setores do Partido Democrata foram tomados por pânico após o debate presidencial na semana passada, onde Biden apresentou falas ora desconexas, ora completamente incoerentes. Desde então, pesquisas sugerem que a preocupação com sua idade – 81 anos, o que significa que teria 85 ao fim de um possível segundo mandato – aumentaram.

Um levantamento da CBS News com o YouGov, divulgado no domingo, indicou que 72% dos eleitores democratas acreditam que o presidente não tem saúde mental e cognitiva para servir como presidente. Quase metade disse que ele deveria desistir do pleito.

A idade de ambos os candidatos já estava sob escrutínio – Biden é apenas três anos mais velho que Trump, que tem 78 anos. Mas a voz fraca e as respostas confusas do democrata renovaram as preocupações sobre a sua candidatura. O conselho editorial do jornal americano The New York Times disse em um artigo de opinião que o “maior serviço público que (Biden) pode realizar agora é anunciar que não continuará concorrendo à reeleição”.

Família firme

De acordo com a emissora americana CBS News e o jornal The New York Times, porém, Biden passou o domingo 30 com parentes em um retiro presidencial, onde eles o encorajaram a continuar na corrida. Além disso, sua equipe de campanha reiterou que ele continua a ser a melhor esperança do partido para derrotar Trump.

A reunião de família em Camp David, no estado de Maryland, havia sido agendada como uma sessão de fotos conduzido por Annie Leibovitz, famosa fotógrafa de celebridades. A esposa de Biden, Jill, seus filhos e netos estavam entre os presentes.

Em entrevista à revista americana Vogue, a primeira-dama afirmou que eles “não deixarão que esses 90 minutos (o debate) definam os quatro anos em que ele foi presidente”. Jill prometeu que a família toda continuaria a lutar e que o seu marido “sempre fará o que é melhor para o país”.

Segundo a CBS, alguns parentes atribuíram seu desempenho fraco à preparação excessiva de seus assessores.