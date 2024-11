Maioria dos americanos está insatisfeita com a democracia, diz pesquisa

Às vésperas das eleições americanas, que ocorrem na próxima terça-feira, 5, uma pesquisa nacional revela a posição dos estadunidenses em relação à democracia. De acordo com o levantamento, feito pelo Centro de Democracia Sustentável da Universidade do Sul da Flórida, mais da metade está insatisfeita com o sistema, enquanto um terço diz apoiar líderes fortes, que possam tomar decisões independentes do Congresso ou dos tribunais.

A pesquisa teve duas fases, uma em setembro e outra em outubro, e mostra uma diferença entre democratas e republicanos. Entre os apoiadores do partido de Kamala Harris, 37,4% se disseram “não muito satisfeitos” ou “insatisfeitos” com a democracia em setembro. Em outubro, o número foi de 35,6%. Já entre os apoiadores do partido de Donald Trump, a taxa foi consideravelmente maior, com 66,1% e 61,6%, respectivamente.

As tecnologias foram vistas como influentes nesse cenário. Cinco em cada dez americanos disseram acreditar que as redes sociais tiveram um efeito negativo sobre a democracia. Embora acreditem que foi útil para deixar as pessoas mais informadas (56,2%), também relataram acreditar que essas ferramentas deixaram as pessoas mais divididas (73,2%), mais dispostas a violência (52,4%), menos propensas a aceitar pessoas com histórias diferentes (42%) e menos civis nas conversas sobre política (68,5%).

Tendência autoritária

Os resultados também refletem uma tendência ao autoritarismo, que diminuiu de um mês para outro, mas permanece considerável. A dias das eleições, 30,9% dos entrevistados disseram que um “líder forte”, que possa tomar decisões independentes do congresso e das cortes, é “desejável”. A taxa é de 36,4% entre os democratas e de 31,6% entre os republicanos, mas chegou a passar de 50% em ambos os grupos na pesquisa de setembro.

Medo

Um dados interessante do estudo também revela os efeitos da polarização. Embora tenha havido uma pequena diminuição entre setembro e outubro, na etapa mais recente da pesquisa cerca de seis em cada dez estadunidenses disseram que o partido oposto pode ferir ou sabotar o país, enquanto mais da metade disseram que os oponentes não ligam para os Estados Unidos. Menos de um quarto dizem concordar que o grupo adversário quer o melhor para a América.

Conduzida pelo Centro de Democracia Sustentável da Universidade do Sul da Flórida em parceria com a Universidade Rutgers, a Universidade de Minnesota e a Universidade de Kansas, a pesquisa foi registrada no sistema do governo americano, contou com 1 450 participantes entre 13 e 25 setembro; e com 1 037 participantes entre 16 e 29 de outubro. A margem de erro é de 3%.