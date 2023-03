Maior evento de games da América Latina retorna a São Paulo com recorde

Maior e mais importante festival de games da América Latina, o BIG Festival retorna a São Paulo em junho deste ano com um recorde: ao todo, foram mais de 620 jogos inscritos, de 55 países diferentes. As vendas começam no dia 28 de março, com preços a partir de R$20 no primeiro lote.

Para a edição deste ano, que acontece de 28 de junho a 2 de julho, a expectativa da organização é de que mais de 200 jogos e 50 lançamentos de desenvolvedores independentes e de grandes publishers estejam disponíveis para o público jogar, movimentando ao todo cerca de US$ 100 milhões. Entre as publishers participantes do evento, a Ubisoft e a Wargaming já estão confirmadas, além de Gaules , um dos maiores streamers do Brasil e do mundo.

“O BIG Festival não para de crescer e atrair cada vez mais desenvolvedores de jogos para o festival. Esta já é a terceira edição consecutiva em que o número de jogos inscritos atinge um número recorde”, disse Gustavo Steinberg, diretor do evento. “Já temos um espaço duas vezes maior do que a edição anterior para receber cada vez mais fãs, criadores de conteúdo, empresas e profissionais do setor”.

Além de expor ao público os mais inovadores jogos do mundo inteiro, o evento, que acontece desde 2012, também é o principal ponto de encontro de quem quer entender a fundo o universo dos games, com workshops, palestras e o maior fórum de negócios de games de todo território latino americano.

Em 2022, o mercado de games global gerou 184,4 bilhões de dólares e, na América Latina, 8,4 bilhões de dólares, segundo a NewZoo. O Brasil movimenta 12 bilhões de reais ao ano, de acordo com o mesmo instituto.

A expectativa dos organizadores é de uma média de público de 50 mil pessoas durante os quatro dias de festival, que terá como novidades neste ano áreas voltadas para tecnologia e board games, além de ativações de eSports e experiências imersivas em realidade virtual.

Sob a chancela do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, o BIG Festival vai receber apoio da Sabesp junto com Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames) por meio do Projeto Brazil Games. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).