Macron diz ser contra acordo da União Europeia com Mercosul

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado, 2, durante sua participação na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que é contra o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Para ele, isso seria “antiquado”. As negociações entre o Mercosul e o bloco europeu avançavam, mas devem sofrer impacto após a fala de Macron, um dos líderes da União Europeia.

“Sou contra o acordo Mercosul-União Europeia, porque é um acordo completamente contraditório com o que Lula está fazendo no Brasil e com o que nós estamos fazendo. Não leva em conta a biodiversidade e o clima dentro dele. É um acordo antiquado e que desmantela tarifas”, afirmou o presidente francês. “Devemos pensar num acordo que seja muito mais geoestratégico, muito mais consistente com as nossas estratégias e não mexer num acordo à moda antiga. É por isso que não sou a favor deste acordo. Porque hoje não sei como explicar este acordo a um agricultor, a um produtor de aço, a um fabricante de cimento francês ou europeu”, completou.

A declaração dele aconteceu após um encontro bilateral com o presidente Lula, que defende o acordo, que é negociado desde 1999 e envolve 31 países.

Resposta do Brasil

Lula, por sua vez, afirmou que Macron tem direito de discordar. “Cada país tem o direito de ter uma posição. A França sempre foi o país mais duro para se fazer acordos, porque a França é mais protecionista. Não é a mesma posição da União Europeia”, afirmou o petista. Atualmente, o Brasil preside o Mercosul, na gestão que termina em dezembro deste ano.

Na sexta-feira, Lula participou de uma reunião com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, para tratar sobre o acordo comercial entre os blocos. O assunto vem sendo debatido entre as partes desde o início do ano. Ursula chegou a postar nas redes sociais que a União Europeia está empenhada para fechar o acordo.