Macron diz que carne brasileira é ‘dopada’ e comemora bloqueio da UE
Presidente francês associou veto europeu ao produto, em vigor desde setembro, às críticas de seu país ao acordo comercial do bloco com o Mercosul
O presidente da França, Emmanuel Macron, na quarta-feira 25, chamou a carne bovina brasileira de “dopada” e comemorou a suspensão das importações de produtos de origem animal do Brasil pela União Europeia, em vigor desde 3 de setembro.
O mandatário fez a declaração em Paris, durante reunião com representantes do setor agrícola francês no Palácio do Eliseu, sede da presidência. Em sua fala, ele associou o bloqueio europeu à resistência francesa ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que entrou em vigor de maneira provisória em maio.
“Tínhamos ainda mais razão porque, com o Mercosul assinado, aquilo que denunciávamos se confirmou, já que finalmente os serviços da Comissão perceberam que o que nós dizíamos a eles era verdade”, disse Macron. “E a carne dopada, por assim dizer, em todo caso a carne do Mercosul, em especial a brasileira, que chegava aos nossos portos e, portanto, aos nossos mercados, e que não respeitava as nossas regras, acabou sendo proibida”, acrescentou.
O tratado enfrentou forte resistência de agricultores europeus, que temem a concorrência de produtos sul-americanos mais baratos, especialmente os brasileiros.
Reação no Brasil
A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (Abiec), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e o Ministério da Agricultura rebateram as declarações, apontando viés protecionista e destacando que auditorias sanitárias avaliam o cumprimento das exigências técnicas brasileiras.
Segundo a Abiec, a expressão “carne dopada” é “incompatível com a realidade sanitária da produção brasileira e com o nível de responsabilidade que deve nortear as relações entre países”. Já a ABPA afirmou ser “grave e inaceitável” que um chefe de Estado recorra “a inverdades, sem qualquer fundamento técnico” para questionar a qualidade dos alimentos brasileiros.
Suspensão da UE
A suspensão de importações brasileiras — que atingiu carnes bovina, suína e de frango, além de ovos, mel e pescados — foi motivada por questionamentos do bloco europeu sobre as garantias de controle do uso de antimicrobianos na produção animal, sem registro de contaminação em lotes enviados.
Em 2025, o Brasil foi o segundo maior exportador de carne bovina para a União Europeia, com mais de 92 mil toneladas embarcadas, que representaram mais de 713 milhões de euros (R$ 4,2 bilhões).
A análise da União Europeia sobre a retomada das compras de frango e mel foi adiada para dezembro, quando deve haver reuniões sobre o assunto nos dias 7 e 8, enquanto para a carne bovina há estimativa de que o bloqueio se estenda até meados de 2028 devido ao ciclo produtivo.