Lula decide ir à coroação de Charles III e deve se encontrar com Sunak

Em meio a uma sequência de viagens internacionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nesta semana acrescentar mais um roteiro à lista: a coroação do rei Charles III. O evento acontece em 6 de maio, no Reino Unido.

Além de acompanhar a coroação, Lula deve realizar um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou a VEJA um diplomata brasileiro ligado à preparação da viagem. Detalhes ainda estão sendo acertados, segundo ele.

De acordo com outra fonte diplomática ouvida pela reportagem, a decisão sobre a presença no evento da monarquia dependia da confirmação do encontro bilateral com Sunak.

Na semana passada, o petista realizou uma aguardada viagem à China, passando por Xangai e Pequim, que resultou na assinatura de quinze novos acordos. A projeção no Ministério da Fazenda é que os acordos totalizem cerca de R$ 50 bilhões de investimento.

Logo depois, antes de retornar ao Brasil, Lula fez uma breve escala nos Emirados Árabes Unidos, no sábado, 15, onde também assinou uma série de acordos de cooperação.

Antes de seguir para o Reino Unido, no entanto, o presidente não terá muito descanso: ele fica de em Portugal de 21 a 25 de abril, e na Espanha de 25 a 26 de abril.