Lula cita roteiro planejado à África e diz que continente será prioridade

Na primeira visita de um chefe de Estado de um país africano ao Brasil desde a posse do terceiro mandato de Lula, em janeiro, o presidente recebeu em Brasília nesta terça-feira, 2, o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva. Em publicação no Twitter, o petista disse que o encontro é símbolo de que “a África voltará a ser uma prioridade para o nosso país”.

É um prazer receber em Brasília o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva. A primeira visita de um mandatário africano ao Brasil desde minha cerimônia de posse. A África voltará a ser uma prioridade para o nosso país. 🇧🇷🇨🇻 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/SHynA8tLj6 — Lula (@LulaOficial) May 2, 2023

“Retomarei, em breve, meu roteiro de visitas ao continente africano para a Cúpula dos BRICS, na África do Sul, e para a Cúpula da CPLP, em São Tomé e Príncipe. Como fiz no passado, irei a muitos outros países-irmãos africanos, e pretendo reencontrá-lo em Cabo Verde”, disse Lula. “O Brasil aposta na África não só porque tem uma dívida histórica com esse continente irmão. Vemos para a África um futuro extraordinário, com seus 1,2 bilhão de habitantes e seu imenso e rico território”.

Na reunião, segundo o Planalto, os dois líderes conversaram sobre cooperação internacional, não apenas bilateral entre os dois países, mas também com o restante do continente africano, em áreas como educação, comércio e no combate às mudanças climáticas, à medida que Cabo Verde é um dos países insulares que mais tendem a ser prejudicados com o aumento do nível dos oceanos.

Em 2021, o Brasil e o continente africano tiveram um comércio total de cerca de 80 bilhões de reais. Enquanto a África compra açúcar, milh, carne bovina e carne de aves do Brasil, o Brasil compra óleos brutos de petróleo, adubo e fertilizantes químicos da África.

