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Lula chega às Filipinas em busca de ampliar comércio com o Sudeste Asiático

Agenda do presidente também prevê reuniões com líderes do Canadá e de Singapura; governo busca diversificar mercados diante das tarifas dos EUA

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h55
O presidente Lula durante sua chegada a Manila, nas Filipinas.
O presidente Lula durante sua chegada a Manila, nas Filipinas. (Ricardo Stuckert/PR/Reprodução)
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Lula chega às Filipinas em busca de ampliar comércio com o Sudeste Asiático Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Manila, capital das Filipinas, nesta sexta-feira, 13, para realizar uma visita de Estado e participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). A agenda do chefe de Estado brasileiro inclui encontros com o presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., e com os primeiros-ministros do Canadá, Mark Carney, e de Singapura, Lawrence Wong.

Os compromissos oficiais de Lula começam no sábado, 14, com uma reunião bilateral e um almoço com Marcos Jr. Entre os temas previstos para o encontro estão a restrição filipina às importações de carne suína, a venda de etanol brasileiro e parcerias na área de minerais críticos. A visita é a primeira de um presidente brasileiro ao país e ocorre no ano em que as duas nações completam 80 anos de relações diplomáticas.

A viagem integra a estratégia do governo de diversificar os destinos das exportações brasileiras diante das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. É o segundo ano consecutivo em que Lula participa da cúpula da Asean como convidado. Em 2025, o encontro foi realizado na Malásia.

No domingo, 15, pela manhã no horário local, Lula deve discursar na abertura da cúpula e, depois, se reunir com Carney. A expectativa é que os líderes discutam o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá, cujas negociações foram retomadas em 2025. Assim como o Brasil, o país norte-americano busca ampliar suas alternativas comerciais em meio ao aumento das tarifas americanas.

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Outro objetivo brasileiro é elevar seu status na Asean de parceiro de diálogo setorial para parceiro de diálogo pleno. A mudança ampliaria a participação do Brasil em reuniões e abriria canais mais abrangentes e regulares de consulta e cooperação com o bloco.

A expectativa de integrantes do governo é que a nova condição seja anunciada em 2027, quando Singapura assumirá a presidência rotativa da associação. O tema deve ser abordado durante a conversa com Wong, já que caberá ao país conduzir a próxima cúpula e convidar o Brasil a participar.

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A viagem ocorre um dia após Lula se reunir com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, às margens da COP31, na Turquia. No primeiro encontro entre os dois líderes desde o início da guerra travada entre Estados Unidos e Irã, o petista ressaltou a importância de uma solução prática para o conflito e defendeu a livre navegação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, “manifestando preocupação com o impacto da guerra sobre os preços globais dos combustíveis”, segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

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