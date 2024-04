Lula chega à Colômbia para reunião com Gustavo Petro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Bogotá, capital da Colômbia, na noite desta terça-feira. A viagem já estava prevista desde o ano passado, quando o presidente colombiano, Gustavo Petro, esteve no Brasil e convidou Lula para participar da Feira Internacional do Livro de Bogotá.

O evento começa nesta quarta e vai até 2 de maio, com a participação do Ministério da Cultura brasileiro e da ministra Margareth Menezes. O Brasil é o país homenageado desta edição da feira.

O Ministério de Relações Exteriores informou que a agenda de Lula no país vai ser bastante extensa: começa com uma reunião bilateral com Gustavo Petro, com assinatura de atos e acordos de cooperação. Esses acordos ainda estão em diálogo, mas já existe uma lista de possibilidades, como explicou o diretor do Departamento de América do Sul, do Itamaraty, João Queiroz.

“Há uma previsão de que podem ser firmados memorandos de entendimentos sobre combate ao tráfico de pessoas, sobre direitos humanos, cooperação cultural, cooperação entre as bibliotecas nacionais dos dois países, sobre desenvolvimento agrário, cooperação policial, ajustes ou instrumentos em temas como gestão de território, empreendedorismo, tema como combate a fome e cartografia. Então esse é um pouco do que a gente espera para poder ter assinado durante a visita”.

O representante do Itamaraty também disse que, no encontro, não está descartada a possibilidade de conversarem sobre o processo eleitoral na Venezuela, já que os dois países se posicionam abertamente sobre o tema.

Lula também participa, nesta quarta, do fórum empresarial, entre os dois países. Na pauta, assuntos como reindustrialização, infraestrutura e segurança alimentar. E o debate sobre a possível criação de um conselho empresarial entre Brasil e Colômbia.

A previsão é que Lula volte a Brasília, após os eventos do dia, na noite desta quarta-feira.

(Com Agência Brasil)