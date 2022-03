Lukashenko: ‘Ocidente precisa da guerra para acabar com Belarus e Rússia’

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta sexta-feira (4) que o objetivo dos países do Ocidente é prolongar ao máximo a guerra na Ucrânia, de forma a “afogar Rússia e Belarus na turbulência”.

“Todos eles continuam gritando para acabar com a guerra na Ucrânia. Em público. Mas eles não precisam de paz. O que eles precisam é de guerra, quanto mais, melhor. Para afogar a Rússia e nós também. O objetivo deles é não deixar a Ucrânia agir”, disse ele em uma cerimônia especial em Minsk.

O líder bielorrusso disse acreditar ainda que todas as palavras do Ocidente são “conversa fiada” e se tratam de uma retórica dirigida para aqueles que não entendem verdadeiramente da situação.

“Nós sabemos do que se trata e não vamos viver com seus sermões. Sabemos bem como devemos viver e trabalhar em cima disso”, completou Lukashenko.

Também nesta sexta, Putin conversou com o presidente de Belarus para informá-lo sobre os detalhes da chamada “operação militar especial”, como o Kremlin define a invasão sofrida pela Ucrânia.

Segundo o governo russo, Putin enfatizou na conversa que a campanha está prosseguindo de acordo com o planejado e que os objetivos serão plenamente atingidos. O líder russo também aproveitou a oportunidade para debater a segunda rodada de conversas entre as delegações de Rússia e Ucrânia, realizada ontem em território bielorrusso.

O governo de Belarus tem apoiado a ofensiva russa e inclusive permitiu que as tropas aliadas entrassem em território ucraniano a partir de suas fronteiras. Dias antes do início do conflito, os exércitos de ambos os países participaram de um exercício militar com mais de 30.000 soldados na região.