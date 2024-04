Longe da família real, Meghan Markle começa a vender geleias artesanais

Afastada dos deveres reais no Reino Unido junto ao seu marido, o príncipe Harry, a ex-atriz Meghan Markle, duquesa de Sussex, revelou o primeiro produto de sua nova marca de estilo de vida, a American Riviera Orchard (ARO), enviando 50 potes de geleia exclusivos para seus amigos.

O produto ainda não está disponível para a compra e o lançamento formal da marca acontecerá no final desta primavera, mas o site já conta com uma lista de espera. A geleia de morango enviada como primeira amostra do novo empreendimento da duquesa parece ter sido produzida de forma caseira e com ingredientes da região californiana de Montecito, onde Meghan e o príncipe Harry, seu marido, moram.

A estilista Tracy Robbins e a socialite argentina Delfina Blaquier são duas das 50 pessoas que receberam o produto. Elas publicaram imagens da geleia nas redes sociais, onde é possível ver que cada pote possui uma numeração que vai de 1 a 5o, mostrando que é uma edição limitada do produto.

“O café da manhã, o almoço e o jantar ficaram um pouco mais doces”, escreveu Robbins em um post no Instagram, mostrando que recebeu a geleia 17/50.

A marca foi anunciada por Meghan no mês passado através da publicação de um vídeo da cozinhando e arrumando hortênsias e rosas brancas na conta oficial da ARO no Instagram.

As informações oficiais sobre o novo negócio de Meghan ainda são escassas. A conta da marca no Instagram possui apenas nove postagens que juntas formam a logo da American Riviera Orchard e o site apresenta somente uma página inicial sem muitos detalhes. No entanto, um pedido de registro da marca registrado em fevereiro descreve a empresa como vendedora de geleias e conservas, manteigas, louças, talheres, toalhas de mesa, livros de receitas e ofertas de receitas digitais, segundo o site do Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos.

Além da nova marca, Meghan e Harry estão envolvidos no processo de criação de duas novas séries que serão produzidas pela Netflix. A primeira série terá curadoria da duquesa e “celebrará as alegrias da culinária e da jardinagem, do entretenimento e da amizade” e a segunda será “filmada principalmente no US Open Polo Championship em Wellington, Flórida, e proporcionará aos espectadores um acesso sem precedentes ao mundo do pólo profissional”, segundo a Netflix.