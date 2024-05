Longa vida ao rei: Charles III retoma as atividades oficiais

E então o rei voltou a dar as caras. Na terça-feira, 30, Charles III, 75 anos, retomou as atividades oficiais diante dos súditos, depois de um afastamento de três meses. Em fevereiro, ele se distanciou da ribalta pública após a descoberta de um câncer de próstata, identificado em um exame de rotina para homens de sua idade. O retorno foi escolhido com zelo e evidente mensagem educativa e de esperança sobre o que virá pela frente. Ele foi fotografado em um centro londrino de tratamento oncológico. Parecia ter a aparência saudável, rosada, em rosto emoldurado por gargalhadas, acompanhado da rainha Camilla. Sentou-se para conversar com pacientes que, como ele, passam por tratamento prolongado. Confidenciou ter sido “um pouco chocante” ouvir dos médicos o diagnóstico, mas seguiu em frente, com otimismo. “Perguntei ao rei como estava, ele me disse: ‘Nada mal, obrigado’”, contou Asha Millen, 60 anos, que passa por tratamento contra um câncer de medula óssea. As cenas de Charles ajudaram a tirar um pouco, mas muito pouco, da névoa dramática que tem engolido a casa dos Windsor nos últimos meses. Uma certeza: as fotografias divulgadas foram, sim, reais, realíssimas — ao avesso da imagem de Kate Middleton com os filhos, tratada em programa de computador e que representou tiro pela culatra, indício de algo estranho no ar, dissimulado. A mulher de William tem um tumor abdominal, e a ela não foi dada a oportunidade, ainda, de aparecer com a tranquilidade do sogro. A novela de sangue azul prossegue.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2024, edição nº 2891