Liz Truss toma posse como primeira-ministra do Reino Unido

Liz Truss tornou-se a nova primeira-ministra do Reino Unido nesta terça-feira, 6, depois de encontrar-se com a rainha Elizabeth II em Balmoral, onde foi convidada pela monarca a formar um governo após a renúncia de Boris Johnson.

Truss é a 56ª primeira-ministra do Reino Unido e sua terceira líder feminina. Espera-se que ela retorne imediatamente a Downing Street e faça um discurso à nação por volta das 16h (12h de Brasília), antes de começar a nomear seu gabinete.

Espera-se que um de seus primeiros atos significativos como primeira-ministra seja um anúncio sobre os planos para enfrentar a crise dos preços da energia, com os aliados discutindo um pacote de 100 bilhões de libras para congelar os preços. O auxílio pode chegar já na quinta-feira, 8, e deve ser pago por meio de empréstimos extras, em vez de um imposto sobre os fornecedores, como proposto pelo Partido Trabalhista.

As principais nomeações do gabinete são esperadas ainda para esta terça-feira. Truss deve nomear um gabinete de partidários, incluindo Kwasi Kwarteng como ministro do Tesouro, James Cleverly como ministro das Relações Exteriores e Suella Braverman como ministra do Interior.

Outras nomeações importantes incluem Thérèse Coffey, provavelmente como ministra da Saúde, mas não haverá papel para seu rival derrotado, Rishi Sunak.

Johnson e sua esposa Carrie passaram quase 40 minutos com a rainha antes de deixar Balmoral e dar lugar a Truss. No seu discurso de saída, disse que não ofereceria ao novo governo nada além de “o mais fervoroso apoio”.

Mas em uma referência ao estadista romano Cincinnatus, ele disse que estava “voltando ao meu arado” – embora Johnson provavelmente soubesse que a observação seria polêmica. Cincinnatus retornou a Roma quando foi chamado para ser nomeado ditador temporário.