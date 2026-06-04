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O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, declarou a derrota e “humilhação profunda” dos EUA, um dia após Donald Trump expressar desejo de conhecê-lo e afirmar acordo nuclear. Em meio a rumores sobre a saúde de Khamenei e a escalada de tensões, o Irã ameaça retaliar agressões, enquanto as negociações diplomáticas seguem travadas.

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O líder supremo do Irã, Motjaba Khamenei, disse nesta quinta-feira, 4, que os Estados Unidos foram derrotados na guerra travada entre os países e estão sofrendo uma “humilhação profunda”, um dia após o presidente americano, Donald Trump, afirmar que gostaria de conhecê-lo.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Khamenei acusou Washington de tentar reverter sua derrota semeando “desespero, medo, desconfiança e discórdia”.

“O inimigo malicioso foi derrotado em seu confronto com as Forças Armadas. Tendo recebido um golpe decisivo, tanto no combate militar quanto nas praças e ruas, ele está sofrendo uma humilhação profunda e significativa”, afirmou.

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A declaração do aiatolá ocorre após Trump afirmar que o Irã concordou em não ter armas nucleares — um dos principais pontos de discórdia entre os dois lados da guerra, iniciada em 28 de fevereiro. Teerã não confirmou a fala do presidente americano.

O republicano também declarou que o líder supremo do iraniano está “absolutamente” envolvido nas tratativas. O aiatolá de 56 anos foi ferido nos ataques dos EUA e Israel ao país e, desde então, não aparece em público. A ausência aumenta rumores de que seu estado de saúde é grave — uma alegação rejeitada pelo Irã, que relatou apenas ferimentos “superficiais”. Ali Khamenei, então líder supremo e pai de Mojtaba, morreu no bombardeio.

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“Sim, eu gostaria de me encontrar com ele. Gostaria de me encontrar com todos… Provavelmente nos encontraremos em algum momento, dependendo de como tudo se desenrolar”, disse o mandatário da Casa Branca. Ao ser questionado sobre a saúde de Mojtaba, respondeu: “Se você acredita nas histórias que ele conta, sabe, faltam muitas peças diferentes do quebra-cabeça.”

Escalada das tensões

O principal negociador do Irã e presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira que Teerã responderá de forma “decisiva” a qualquer nova agressão dos EUA ou de Israel, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Segundo a agência estatal iraniana ISNA, Ghalibaf declarou que Teerã considera encerrado o período em que adversários poderiam agir contra o país sem enfrentar consequências.

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“Hoje, a nação iraniana, em sua batalha contra os Estados Unidos e o regime sionista, mostrou que a era das ameaças gratuitas ao Irã acabou e que qualquer agressão será respondida de forma decisiva, lamentável e proporcional”, afirmou o presidente do Parlamento.

Na semana passada, o Irã e os EUA sinalizaram progresso em direção a um acordo inicial provisório para interromper a guerra e reabrir o estreito, mas os dois lados ainda não assinaram o acordo formalmente.

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Trump afirmou que as negociações continuam, mas autoridades iranianas indicaram que os canais de comunicação estão praticamente paralisados. Teerã condiciona qualquer avanço diplomático ao ao fim dos combates no Líbano e ao relaxamento de sanções econômicas impostas pelos americanos.