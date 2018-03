Leste da Europa vivencia queda de “neve laranja”

Uma tempestade de areia no deserto do Saara tem causado queda de neve alaranjada no leste europeu, um fenômeno que pode acontecer a cada 5 anos. Nas redes sociais, diversas pessoas postaram fotos de estações de esquis na Rússia com uma paisagem que lembrava o planeta Marte.

O fenômeno atingiu países como Rússia, Bulgária, Romênia e outros países do leste da Europa. A principal hipótese é de que partículas de areia, pó e pólen oriundas de uma tempestade na África esteja causando a neve laranja.

Com trocadilhos insinuando a semelhança com o planeta Marte, pessoas esquiam na neve alaranjada de Sochi, na Rússia, depois que uma tempestade de areia fez a coloração da neve mudar para o laranja Com trocadilhos insinuando a semelhança com o planeta Marte, pessoas esquiam na neve alaranjada de Sochi, na Rússia, depois que uma tempestade de areia fez a coloração da neve mudar para o laranja

“Quando a areia é levantada para os níveis superiores da atmosfera, ela é distribuída em outro lugar. Olhando para imagens de satélite da Nasa, vemos muita areia e poeira na atmosfera à deriva no Mediterrâneo”, explica Steven Keates, um meteorologista do Met Office do Reino Unido, ao Independent. “Quando chove ou neva, tudo o que está lá em cima é arrastado, inclusive se há areia na atmosfera”.

Em 2007 um evento semelhante deixou a neve da Sibéria alaranjada, no entanto, a população reclamou de um mau cheio no ar. Autoridades disseram na época que o fenômeno era causado por uma tempestade no Cazaquistão, enquanto a agência ambiental russa afirmou se tratar de poluição química devido à grande presença de ferro, ácidos e nitratos na neve.

Após uma tempestade, grãos de areia cobriram a neve das montanhas mudando a coloração da neve em Sochi, na Rússia Após uma tempestade, grãos de areia cobriram a neve das montanhas mudando a coloração da neve em Sochi, na Rússia

No ano passado, o Reino Unido presenciou seu céu ficar avermelhado devido ao Furacão Ophélia, que também trouxe partículas de poeira do Saara.