Leia a íntegra do discurso de Lula na abertura da COP31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP31, nesta quarta-feira, 11. A cerimônia, que reúne representantes de diversos países e órgãos, acontece em Antália, na Turquia.

Lula cobrou que as nações ricas honrem os compromissos assumidos no combate às mudanças climáticas e defendeu a ampliação do apoio às populações mais afetadas pelo aquecimento global.

Leia, abaixo, a fala do presidente brasileiro na íntegra: Continua após a publicidade “Eu quero cumprimentar o presidente Erdogan (Recep Tayyip, da Turquia) pela calorosa recepção à minha delegação e à delegação de todos os participantes. Quero, da mesma forma, dizer ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que a sua passagem pela Secretaria-Geral será inesquecível para as pessoas que defendem a democracia e defendem a questão climática. Continua após a publicidade Quero parabenizar os chefes de Estado e de Governo que estão presentes; Murat Kurum, presidente da COP31 e ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia; chefes de organizações internacionais; meus amigos e minhas amigas. Continua após a publicidade É uma enorme satisfação estar nesta sessão de abertura. Continua após a publicidade Realizar a COP31 na Turquia tem enorme significado simbólico. Em um momento em que divisões geopolíticas ressurgem em todo o mundo, nada mais apropriado que esta reunião ocorra em um país onde, há milênios, diferentes povos e culturas se aproximam. Nos próximos dias, a missão de Antália não será apenas servir de ponte entre perspectivas distintas. Estará nas mãos da COP31 devolver à mudança do clima a atenção que ela merece. Há um ano, o planeta saiu da COP30 revigorado. O coração da Amazônia pulsou com a maior participação popular da história das conferências do clima. Pela primeira vez, indígenas, quilombolas, ribeirinhos e todos aqueles que têm a floresta como casa ou causa ganharam protagonismo. Suas vozes foram ouvidas pelas delegações, que reconheceram a necessidade de passar da negociação à implementação. Mas, no percurso de Belém a Antália, esse ímpeto arrefeceu. No início deste ano, a mudança do clima desapareceu dos discursos e dos documentos das lideranças globais. Nas reuniões do G7 e do G20, foros que reúnem os maiores emissores mundiais de gases do efeito estufa, a preocupação se tornou silêncio. Passamos a falar mais de armas e tarifas do que sobrevivência das futuras gerações. A transição energética passou a ser vista por alguns como um empecilho à segurança e à prosperidade das nações. Com as guerras e a inflação batendo à porta hoje, fica mais difícil pensar na catástrofe climática de amanhã. Mas o planeta não pode ficar à mercê de disputas hegemônicas. Secas, enchentes, incêndios e a elevação do nível do mar já fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Famílias perdem vidas, casas, empregos e meios de subsistência. Desastres provocam deslocamentos que se somam aos motivados por conflitos armados ou fatores econômicos. Em Belém, eu disse que a COP30 seria a COP da verdade. O Brasil convidou a comunidade internacional a dizer, em alto e bom som, se acreditava ou não nos cientistas. Se confiava ou não nas instituições multilaterais. Mas a ciência e o multilateralismo continuam sob ataque. Não é por acaso que a incorporação das contribuições do IPCC ao processo negociador da COP esteja em xeque. Nem é coincidência que os acordos climáticos sejam os alvos favoritos de forças reacionárias. Nas COPs, todas as nações participam em pé de igualdade. Em outros foros, o privilégio do veto e o poder do dinheiro desequilibram a balança. Sabotar o regime climático é destruir o que o sistema multilateral tem de melhor. Mas a falta de consenso não pode se tornar um obstáculo para avanços. Em tempos de polarização, a diplomacia precisa saber abrir janelas onde portas se fecham. Trago, hoje, cinco mensagens inspiradas em iniciativas que o Brasil impulsionou nos planos internacional e nacional. A primeira mensagem tem relação com os três mapas do caminho que Belém deixou como legados. Esses mapas ajudarão o mundo a cumprir tarefas imprescindíveis: • assegurar que o financiamento climático atinja 1,3 trilhão de dólares por ano; • promover a transição dos combustíveis fósseis para outras fontes de energia; • parar e reverter o desmatamento. Contamos com a liderança da Turquia e da Austrália para garantir que as recomendações contidas nesses documentos sejam difundidas e incorporadas ao próximo Balanço Global. O Brasil vai fazer a sua parte adotando mapas do caminho nacionais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e eliminar o desmatamento e a degradação da floresta. Também seguiremos promovendo nossas plataformas de investimentos sustentáveis, que já mobilizam bilhões de dólares em capital público e privado. A segunda mensagem diz respeito ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o famoso TFFF. Belém também deixou a lição de que soluções inovadoras são possíveis quando há vontade política. O TFFF conseguiu angariar o apoio de dezenas de países e está perto de reunir os investimentos necessários a iniciar sua operação. O apoio de novos parceiros é bem-vindo para que o mecanismo atinja seu pleno potencial. A terceira mensagem reforça a urgência de ampliar as metas de redução de emissões. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma elevação média de um grau e meio na temperatura da Terra já é inevitável. As Contribuições Nacionalmente Determinadas continuam sendo a principal ferramenta para combater a mudança do clima. Mas, mesmo se cumpridas as NDCs atuais, caminhamos para um aumento de 2,8 graus. É imperativo pensar em novas estratégias para acelerar a transição energética. As propostas da COP31 de avançar na eletrificação e reduzir a geração de resíduos complementam o objetivo da COP30 de ampliar o uso de combustíveis sustentáveis. O Brasil é prova de que é possível fazer a economia crescer e mitigar o aquecimento global. Caminhamos para nos tornar a oitava economia do mundo ao mesmo tempo em que reduzimos as emissões de gases do efeito estufa em 42% desde 2005. Evitamos que 560 milhões de toneladas de carbono fossem emitidas na atmosfera entre 2022 e 2024. A quarta mensagem tem a ver com o papel das florestas. Como guardião da maior floresta tropical do planeta, o Brasil segue liderando pelo exemplo. O desmatamento teve diminuição histórica em todos os nossos biomas. Apenas na região amazônica, a queda foi de 71% entre 2022 e 2026. A quinta e última mensagem diz respeito à relevância da cooperação internacional para a preservação da Floresta Amazônica. O Brasil retomou o Fundo Amazônia em 2023. Tivemos, no ano passado, recorde histórico de aprovação de projetos, que beneficiaram 3 em cada 4 municípios amazônicos. A colaboração de países parceiros evidencia que a ação global pode ter importante impacto local. Queridas amigas e amigos, senhoras e senhores, a crise climática é, também, uma crise de injustiças. Injustiças de classe, gênero e raça e injustiças entre os países. Não faz sentido abandonar o princípio das “responsabilidades comuns – mas diferenciadas”. Os países ricos se desenvolveram às custas do planeta e devem cumprir seus compromissos. A próxima COP, em solo africano, representa uma oportunidade histórica de garantir mais recursos para um continente que se encontra estrangulado pelo endividamento. Amigos e amigas, o Brasil foi às urnas há duas semanas. Em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia. Confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo. Não foi o triunfo de um partido político ou o triunfo de um candidato. Foi a escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar; Dos indígenas que percorreram quilômetros para defender seus territórios; Dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas e direitos; E dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações. Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos. Ela é travada pelo voto de cada mulher e de cada homem que deseja fazer a diferença. Que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que, em todo o mundo, aspiram a um futuro justo e sustentável. O Brasil está de volta para defender a continuidade de uma planeta saudável. Boa sorte.”