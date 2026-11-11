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Leia a íntegra do discurso de Lula na abertura da COP31

Presidente brasileiro cobrou que as nações ricas honrem os compromissos assumidos no combate às mudanças climáticas

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h14 | Atualizado em 11 nov 2026, 09h18
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), no Antalya Expo Center, em Antalya, no dia 11 de novembro de 2026.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante discurso na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, no dia 11 de novembro de 2026. (OZAN KOSE/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na abertura da Cúpula de Líderes da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP31, nesta quarta-feira, 11. A cerimônia, que reúne representantes de diversos países e órgãos, acontece em Antália, na Turquia.

Lula cobrou que as nações ricas honrem os compromissos assumidos no combate às mudanças climáticas e defendeu a ampliação do apoio às populações mais afetadas pelo aquecimento global.

Em seu primeiro discurso internacional após a reeleição, o petista também associou o resultado das urnas à preservação ambiental. Lula afirmou que o povo brasileiro “empunhou as armas da democracia” e enfrentou aqueles que, segundo ele, “negam as evidências da ciência” e “ameaçam a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo”.

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Em defesa da cooperação internacional, o presidente brasileiro afirmou que a ciência e o multilateralismo continuam sob ataque e criticou a resistência à incorporação das contribuições do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) às negociações.

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Leia, abaixo, a fala do presidente brasileiro na íntegra:

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“Eu quero cumprimentar o presidente Erdogan (Recep Tayyip, da Turquia) pela calorosa recepção à minha delegação e à delegação de todos os participantes. Quero, da mesma forma, dizer ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que a sua passagem pela Secretaria-Geral será inesquecível para as pessoas que defendem a democracia e defendem a questão climática.

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Quero parabenizar os chefes de Estado e de Governo que estão presentes; Murat Kurum, presidente da COP31 e ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia; chefes de organizações internacionais; meus amigos e minhas amigas.

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Discurso
Luiz Inácio Lula da Silva
Meio ambiente
mudanças climáticas
Turquia
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