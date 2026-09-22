Laudo revela causa da morte de Hayden Panettiere

A causa da morte de Hayden Panettiere foi oficialmente revelada mais de um mês após a atriz ser encontrada inconsciente em uma residência em Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Conhecida por seus trabalhos em Heroes, Nashville e na franquia Pânico, ela morreu aos 36 anos, em 16 de agosto. De acordo com o Gabinete do Legista do Condado de Greenville, a morte foi provocada pelos efeitos tóxicos de fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina. O órgão classificou a forma da morte como acidental.

O fentanil é um potente opioide sintético; o 4-ANPP é um intermediário químico usado na fabricação ilegal de fentanil; o alprazolam é um benzodiazepínico mais conhecido pela sua marca Xanax; o metocarbamol é um relaxante muscular prescrito; e a quetiapina é um medicamento antipsicótico usado para tratar esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno depressivo maior. De acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, o fentanil e outros opioides sintéticos estão envolvidos em mais da metade de todas as mortes por overdose no país.

Hayden foi encontrada inconsciente após uma chamada ao serviço de emergência, que informou uma ocorrência de parada cardíaca. Equipes médicas realizaram tentativas de reanimação, mas a atriz não resistiu e foi declarada morta no local. A autópsia não apontou sinais de trauma que tivessem contribuído para a morte. Antes da confirmação oficial, informações divulgadas por veículos americanos apontavam que Hayden poderia ter ingerido oxicodona contaminada com fentanil. Na ocasião, porém, um representante da atriz afirmou que a causa ainda estava sob investigação e que os relatos eram baseados em informações não verificadas. O laudo divulgado agora esclarece as substâncias identificadas no organismo da atriz.

Hayden Panettiere iniciou a carreira ainda criança e ganhou projeção internacional ao interpretar Claire Bennet, em Heroes. Mais tarde, protagonizou Nashville, como Juliette Barnes, papel que lhe rendeu duas indicações ao Globo de Ouro. Ela também integrou os elencos de Pânico 4 e Pânico VI.

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Meses antes de morrer, em maio de 2026, a atriz havia lançado a autobiografia This Is Me: A Reckoning, na qual abordou episódios pessoais e os desafios enfrentados ao longo da vida.

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