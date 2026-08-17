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Cultura

As revelações contidas na última entrevista de Hayden Panettiere

Estrela de Heroes disse sentir 'muita vida pela frente' meses antes de morrer

Por Flávio Monteiro 17 ago 2026, 19h49
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Hayden Panettiere na série 'Nashville' (//Divulgação)
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O falecimento da atriz Hayden Panettiere surpreendeu grande parte dos fãs no último domingo, 16. Conhecida pelo destaque na série Heroes e na franquia de terror Pânico, a atriz de 36 anos foi encontrada morta no estado americano da Carolina do Sul, sem sinais de trauma, gerando incerteza sobre as causas da morte. O incidente fez com que a imprensa americana recuperasse a última entrevista de Hayden, em que ela se mostra esperançosa e afirma estar “livre da escuridão”.

“Finalmente sinto que me livrei de toda essa escuridão e negatividade, e isso significa que fechei uma porta e outra se abriu”, disse ela em maio, durante uma participação no podcast de Jay Shetty. A conversa foi densa, com Hayden se sentindo confortável para expor ter sofrido com uma severa depressão pós-parto, que fez com que a atriz se voltasse ao consumo de álcool para lidar com o estresse. No entanto, Hayden disse estar bem e que podia sentir que “tinha muita vida pela frente”.

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