Acompanhe em tempo real a apuração das eleições nos Estados Unidos

Os Estados Unidos foram às urnas nesta terça-feira, 5, para eleger o próximo presidente numa das eleições mais acirradas da história moderna do país. Em um cenário de alta polarização, a vice-presidente Kamala Harris, do lado democrata, e o ex-presidente Donald Trump, do lado republicano, travam uma disputa voto a voto, principalmente nos chamados swing states, ou estados-pêndulo, capazes de oscilar a contagem de votos do Colégio Eleitoral.

Nesse sistema, cada estado recebe um certo número de votos baseado no tamanho de sua população. Há 538 votos em disputa, e o vencedor precisa receber 270 deles ou mais. Abaixo, acompanhe em tempo real a apuração dos votos por estado, conforme informações forem disponibilizadas.

Ao contrário do Brasil, onde as urnas fecham simultaneamente, o horário de encerramento da votação varia de estado para estado, bem como o de contagem das cédulas. Às 21h, no horário de Brasília, as urnas fecham nos seis primeiros estados: Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Virgínia, Vermont e Geórgia. Havaí e Alaska são os últimos estados a fechar, às 2h e 3h, respectivamente.

Trump vota na Flórida e diz que apoiadores ‘não são violentos’

Candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump chegou à zona eleitoral acompanhado da mulher, Melania, na tarde desta terça-feira, 5, em Palm Beach, na Flórida.

Ele disse aos repórteres que está “muito honrado” com as longas filas verificadas em centros de votação da Flórida, estado onde o Partido Republicano costuma ter maioria. “Esta é a melhor campanha que já fizemos”, disse.

Seu vice, JD Vance, também já foi ao centro eleitoral, em Ohio, para depositar seu voto.

Kamala convoca eleitores às urnas e diz que ‘cada voto conta’

A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, convocou eleitores às urnas nesta terça-feira, 5, após encerrar um comício na madrugada dizendo que “cada voto conta”. A democrata disputa as eleições americanas contra o republicano Donald Trump, numa corrida acirradíssima em que os dois aparecem empatados tecnicamente nas pesquisas.

Em um comício eleitoral na Pensilvânia na noite de segunda-feira 4, ela disse que esta é a hora de “virar a página” após anos de intensa polarização no país.

“Estas podem ser umas das eleições mais acirradas da história”, disse ela pouco antes da abertura das urnas. “Temos a oportunidade eleições de finalmente virar a página após uma década de política guiada pelo medo e pela divisão. Estamos cansados.”

A democrata ecoou a fala durante entrevista a uma rádio em Atlanta na manhã desta terça-feira, afirmando que não vai se distrair com insultos proferidos por seus oponentes e que os americanos estão cansados desse tipo de retórica violenta. A capital estadual da Geórgia, um dos estados-pêndulo que devem decidir a disputa, foi decisiva para a vitória de Joe Biden em 2020.

“É realmente humilhante para eles. Não vou me distrair com esse barulho”, disse a vice-presidente, um dia depois de J.D. Vance, candidato à vice-presidência do Partido Republicano, chamar a adversária de “lixo”.