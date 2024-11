EUA registram cerca de 30 ameaças falsas de bomba em locais de votação

Autoridades dos Estados Unidos estimam que cerca de 30 ameaças falsas de bomba tenham sido registradas em locais relacionados às eleições presidenciais. De acordo com fontes ouvidas pela CBS News, aproximadamente 17 dessas ameaças ocorreram apenas no estado da Geórgia.

As investigações estão em andamento e as autoridades acreditam que os incidentes possam ser parte de um esforço estrangeiro para desestabilizar o processo eleitoral. Além da Geórgia, as ameaças também estão sendo monitoradas em estados decisivos para o pleito, como Arizona, Michigan e Wisconsin.

O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, afirmou que as investigações apontam para a Rússia como origem das ameaças. “Identificamos a fonte, e era da Rússia”, disse Raffensperger, sem dar detalhes sobre como as autoridades estaduais chegaram a essa conclusão.

Em resposta às ameaças, o FBI emitiu uma declaração confirmando a natureza falsa das ameaças e ressaltando que está trabalhando em estreita colaboração com as autoridades estaduais e locais.

“A integridade eleitoral e a proteção de nossa comunidade são nossa maior prioridade”, afirmou o FBI, que segue monitorando a situação para garantir a segurança dos eleitores enquanto o processo eleitoral segue.