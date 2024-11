Trump fala em ‘trapaça’ na Filadélfia e é desmentido pela polícia e autoridade republicana

Giro VEJA - terça, 5 de novembro

Em disputa acirrada, americanos decidem entre Kamala ou Trump

Os americanos vão as urnas nesta terça-feira, 5, escolher o próximo presidente do país. As pesquisas de intenção de voto dão empate técnico entre a candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris e o republicano, o ex-presidente Donald Trump. O Palácio do Planalto acompanha atentamente o resultado eleitoral americano que pode ter impacto significativo na economia e na política brasileira. O futuro dos EUA, a entrevista de Anielle Franco a VEJA e o pacote de corte de gastos do governo federal são destaques do Giro VEJA.