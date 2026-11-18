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A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, cumpre agenda oficial em Roma, Itália, como embaixadora especial da FAO. Após acompanhar o presidente Lula em cúpulas, ela participa do evento de aniversário da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa criada na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro e de atos voltados ao reconhecimento e ao fortalecimento das mulheres na agricultura familiar. Ela ficará na Itália até a próxima terça-feira, 24.

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A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, deu continuidade à agenda oficial em Roma, na Itália, nesta quarta-feira, 18, após ter acompanhado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cúpulas na Turquia — a COP31 do clima — e nas Filipinas — o fórum da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Atuando como embaixadora especial das das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), ela deve comparecer nesta quarta ao evento de aniversário da chamada Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, criada em 2024 na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Desde então, conquistou a adesão de 107 países.

A organização é considerada o maior legado da presidência brasileira do grupo das vinte maiores economias do mundo. No evento, na sede da FAO, uma nova publicação oficial vai apresentar os avanços e desafios da iniciativa.

Janja também tem na agenda atos voltados ao reconhecimento e ao fortalecimento das mulheres na agricultura familiar, parte da celebração do Ano Internacional da Mulher Agricultora. Ela será acompanhada nos compromissos pelos ministros Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

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A primeira-dama recebeu, em março de 2026, o título de Campeã da Boa Vontade da FAO contra a Fome, função que envolve divulgar iniciativas da organização e ampliar a conscientização sobre o enfrentamento da fome.

Esta é a sua segunda viagem à Itália neste para compromissos da ONU. Em maio, ela participou da Semana da Nutrição, realizada de 25 a 28 daquele mês, em Roma. Na ocasião, a primeira-dama discursou em sessão sobre alimentação escolar, na qual abordou a experiência brasileira e a relação entre a merenda e a agricultura familiar.

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Janja se despediu do marido no aeroporto de Madri na segunda-feira 16. De lá, Lula embarcou de volta para o Brasil, enquanto ela ficará na Itália até a próxima terça-feira, 24, totalizando mais de uma semana de viagem.