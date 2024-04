Israel não deu provas de relação da ONU com terrorismo, diz relatório

Um relatório encomendado pela ONU apontou que Israel ainda não ofereceu provas de que os funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) estariam envolvidos com grupos terrorista. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 22, pelo jornal britânico The Guardian. O anúncio foi realizado quase três meses após o escritório, o principal no serviço de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, ter perdido financiamento de uma gama de países pelo suposto envolvimento de 12 dos seus trabalhadores nos ataques de 7 de outubro, lançados pelo Hamas.

O documento, liderado pela antiga ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, mostrou que a agência forneceu com regularidade os nomes dos seus integrantes e que “o governo israelense não informou à UNRWA quaisquer preocupações relacionadas com qualquer funcionário da UNRWA, com base nessas listas de pessoal desde 2011”.

Em meio à troca de acusações, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Finlândia, Austrália, Suíça, Holanda, França, Canadá, Japão, Estônia, Áustria e Romênia cortaram os fundos à UNRWA. A maioria deles, no entanto, retomou as doações nas últimas semanas. Os ministros britânicos optaram pela cautela, e disseram que esperariam o retorno do relatório Collona antes de reabrir a torneira de dinheiro. Os EUA, de onde vêm as maiores doações, tiveram o apoio financeiro bloqueado por ao menos um ano pelo Congresso.

“Não acredito que as conclusões do relatório Colonna sejam particularmente surpreendentes. Os governos que não o fizeram deveriam retomar imediatamente o financiamento total à UNRWA para que esta possa prestar ajuda a civis desesperados. Muitos palestinos enfrentam a fome devido ao uso que Israel faz da fome como arma de guerra”, afirmou o diretor da ONU na Human Rights Watch, Louis Charbonneau.

UNRWA na mira

A revisão de Colonna foi auxiliada por três institutos de investigação nórdicos e deverá ser publicada nesta segunda-feira. O documento relembrou que, em março, “Israel fez declarações públicas de que um número significativo de funcionários da UNRWA são membros de organizações terroristas”, como Hamas e Jihad Islâmica, mas “ainda não forneceu provas disso”.

“Até a data, as autoridades israelitas não forneceram quaisquer provas de apoio nem responderam às cartas da UNRWA em março, e novamente em abril, solicitando os nomes e provas de apoio que permitiriam à UNRWA abrir uma investigação”, acrescentou.

Os três organismos nórdicos – o Instituto Raoul Wallenberg de Direitos Humanos e Direito Humanitário, da Suécia, o Instituto Norueguês Chr Michelsen e o Instituto Dinamarquês de Direitos Humanos – também enviarão avaliações detalhadas às Nações Unidas. Além disso, um inquérito sobre os ataques de 7 de outubro está sendo conduzido Gabinete de Serviços de Supervisão Interna da ONU.