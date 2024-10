Israel intensifica ofensiva a Gaza e ao Líbano após morte de líder do Hamas

O Exército de Israel afirmou que bombardeou uma unidade de inteligência do Hezbollah no Líbano, na capital Beirute, neste domingo, 20, e que matou ao menos três pessoas ligadas ao comando do grupo islâmico, de acordo com agências internacionais de notícias.

A ofensiva acontece um dia depois de a casa do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sofrer um ataque de drone que, de acordo as autoridades israelenses, teria sido lançado pelo Irã. Netanyahu e sua família não estavam no local e não houve feridos. Após o episódio, Netanyahu afirmou que “qualquer um que prejudicar os cidadão do Estado de Israel pagará um preço alto”.

Enquanto isso, na Faixa de Gaza, ao menos 87 pessoas morreram ou estão desaparecidas e outras 40 foram feridas após um ataque de Israel, na noite de sábado, na cidade de Beit Lahia, no norte de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino, chefiado pelo Hamas. Israel disse que ia apurar as informações e que os números são exagerados. A ofensiva acontece dois depois de o governo de Israel anunciar a morte do líder do grupo militante palestino Hamas, Yahya Sinwar, após um ataque a Gaza na quinta-feira, 17.

Sinwar é considerado um dos principais arquitetos dos ataques de 7 de outubro do ano passado, que deixaram 1.200 israelenses mortos. A morte do líder do Hamas havia sido tratada pela comunidade internacional como uma chance de negociação rumo ao fim ou arrefecimento do conflito. Familiares de reféns israelenses que seguem em Gaza fizeram um apelo a Netanyahu neste sábado pedindo para que se aproveite o momento para um cessar-fogo que permita a libertação dos parentes.

(Com Reuters)