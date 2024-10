Netanyahu diz que o Irã cometeu “erro amargo” após ataque à sua residência em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, responsabilizou o Irã e seus aliados, incluindo o grupo armado libanês Hezbollah, pelo ataque de drone contra sua casa neste sábado. Ele declarou que a tentativa de assassiná-lo foi “um grave erro” e prometeu que Israel continuará contra-atacando. “Os enviados do Irã que tentaram hoje assassinar a mim e à minha esposa cometeram um grave erro”, afirmou.

Mais cedo, o gabinete do primeiro-ministro confirmou que o drone que atingiu a cidade de Cesareia tinha como alvo a residência de Netanyahu. No momento do ataque, ninguém estava em casa e não houve feridos.

“Eu digo aos iranianos e seus parceiros no ‘eixo do mal’: qualquer um que prejudicar os cidadãos do Estado de Israel pagará um preço alto por isso”, declarou o primeiro-ministro.

Até agora, nenhum dos grupos armados em conflito com Israel, incluindo o Hezbollah, assumiu a responsabilidade pelo ataque.

O atentado ocorre no mesmo dia em que o Hezbollah disparou projéteis em direção a Israel, partindo de diversos locais no Líbano. O grupo, que recebe apoio financeiro do Irã, confirmou ter lançado uma grande salva de foguetes contra uma base militar na região de Haifa, em Israel.