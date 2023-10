Israel intensifica ataques e Gaza tem apagão total de redes de comunicação

Empresas que monitoram redes de comunicação, como a NetBlocks, informaram nesta sexta-feira, 27, que a Faixa de Gaza sofreu um apagão quase total dos serviços de internet e de telefonia celular. O comunicado ocorre após o Exército israelense dizer ter intensificado os bombardeios ao território palestino.

A NetBlocks, empresa do Reino Unido que rastreia a conectividade global à internet, disse que o atentado criou o maior apagão de internet desde o início do conflito.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF

— NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023