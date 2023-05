Israel e Palestina voltam a trocar ataques em meio a cessar-fogo

O cessar-fogo entre Israel e Palestina durou menos de 24 horas. Neste domingo, 14, um foguete lançado da Faixa de Gaza atingiu o sul de Israel depois de uma trégua de 20 horas em uma semana de ataques. De acordo com a agência Reuters, membros do grupo palestino Jihad Islâmico disseram que o lançamento foi um “erro técnico” .

Pouco antes do pôr do sol, sirenes soaram em cidades israelenses perto da fronteira, fazendo com que os moradores corressem para se abrigar. Segundo militares israelenses, um único foguete disparado de Gaza atingiu uma área aberta. Pouco depois, explosões foram ouvidas no norte de Gaza, e palestinos relataram que um posto avançado de militantes foi atingido por Israel. Até o momento, não foram relatados mortos ou feridos.

Na última semana, a tensão entre Israel e Palestina se intensificou, resultando em 35 mortes — 34 palestinas e uma israelense. A troca de ataques começou na madrugada da terça-feira, 9, quando Israel lançou uma série de ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, anunciando que tinha como alvo comandantes da Jihad Islâmica. Um cessar-fogo mediado pelo Egito foi assinado no sábado, 13.