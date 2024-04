Israel diz que pode atacar Irã após ameaça renovada do aiatolá

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, declarou nesta quarta-feira, 10, que as forças de seu país lançariam um ataque direto contra o Irã, caso a República Islâmica bombardeasse Israel com um projétil vindo de dentro do território iraniano. Por enquanto, apenas facções islâmicas apoiadas pelo regime de Teerã, como o Hezbollah, do Líbano, e os hutis, do Iêmen, atacaram o Estado judeu.

A declaração ocorreu em um momento de tensões elevadas entre os dois países, após um ataque israelense à embaixada do Irã na Síria matar generais do braço de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, as Forças Qud.

“Se o Irã atacar a partir do seu território, Israel responderá e atacará o Irã”, disse Katz numa publicação no X, antigo Twitter, em farsi e hebraico.

Ele fez a publicação depois que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, reiterou na manhã desta quarta-feira a promessa de retaliação contra Israel, devido ao bombardeio à embaixada em Damasco no início deste mês.

O discurso de Khamenei ocorreu durante uma cerimônia religiosa que celebrou o fim do mês sagrado muçulmano, o Ramadã, dizendo que o ataque aéreo israelense contra a embaixada era um “erro” e semelhante a um ataque ao território iraniano.

Teerã responsabilizou Tel Aviv pelo ataque, que matou 12 pessoas. Israel não reconheceu a autoria dos disparos. Mas disse estar se preparando para uma resposta iraniana — o que seria uma escalada significativa, já que o regime da República Islâmica costuma operar nas sombras, por meio de facções alinhadas no sentimento anti-Israel.