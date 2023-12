Israel diz que Hamas continua usando áreas civis para atividades militares

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que o grupo militante palestino Hamas continua utilizando infraestruturas civis, como escolas e edifícios, para lançar foguetes, armazenar armas e realizar ataques contra israelenses. Tel Aviv localizou uma nova rede de locais utilizados para fins militares na área de Al-Shati, no norte da Faixa de Gaza.

Em um vídeo divulgado pelas FDI, um oficial descreve o funcionamento da infraestrutura do Hamas localizada na área de Al-Shati, que incluía dois jardins de infância, uma escola para meninos e outra para meninas, além de residências de civis que ficavam nas adjacências das unidades educacionais.

The IDF located additional military infrastructure of the Hamas terrorist organization in the Al-Shati area of the northern Gaza Strip. Hamas uses civilian infrastructure such as schools and civilian buildings to launch rockets, store weapons and carry out attacks against the… pic.twitter.com/PH0mtNMePY

— Michael Weingardt (@Michael_Wgd) December 5, 2023