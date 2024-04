Israel demite dois oficiais devido a ataque que matou funcionários de ONG

A investigação conduzida por Israel a respeito da morte de sete funcionários de uma ONG espanhola em um ataque aéreo em Gaza nesta semana concluiu, nesta sexta-feira, 5, que houve erros graves e violações de procedimentos por parte dos militares. Por conta disso, dois oficiais foram demitidos, e comandantes superiores receberam uma repreensão formal.

O inquérito concluiu que as forças israelitas se confundiram, acreditando estar atacando homens armados do Hamas quando lançaram drones contra três carros da ONG World Central Kitchen. Segundo os investigadores, procedimentos padrão foram violados.

“O ataque aos veículos de ajuda (humanitária) é um erro grave decorrente de uma falha grave devido a uma identificação errada, erros na tomada de decisões e um ataque contrário aos Procedimentos Operacionais Padrão”, disseram os militares em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

The conclusion of the investigation regarding the incident in which @WCKitchen employees were mistakingly targeted by IDF forces was presented to IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi yesterday.

Measures taken following the tragic incident include: the dismissal of the… pic.twitter.com/mw4U8gjA71

— Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2024