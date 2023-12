Israel cita ‘impasse’ para trégua e retira equipe de negociações do Catar

Um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, neste sábado, 2, informa que o país determinou o retorno dos agentes da equipe de inteligência da agência Mossad escalados para negociar uma trégua com o Hamas. O governo israelense suspendeu as negociações depois de considerar que o grupo radical palestino não cumpriu parte do acordo que tinha feito para liberar mulheres e crianças mantidas como reféns.

“O Hamas não cumpriu sua parte do acordo, que incluía o retorno de crianças e mulheres mantidas como reféns”, diz um trecho do comunicado emitido pelo gabinete de Netanyahu.

Israel e Hamas tinham firmado uma trégua no dia 24 de novembro – acordo que chegou a ser renovado por duas ocasiões, até terminar nesta sexta-feira, 1. Desde então, Israel retomou os bombardeios na Faixa de Gaza. Houve novos ataques neste sábado. De acordo com autoridades locais, as novas investidas de Israel mataram 184 pessoas e deixaram outras 589 feridos.

O governo de Netanyahu também acusa o Hamas de disparar foguetes e violar a trégua temporária que tinham combinado. Nos sete primeiros dias de cessar-fogo, 90 pessoas que eram mantidas como reféns em Gaza foram liberadas. Israel, por sua vez, liberou 200 prisioneiros palestinos.

O governo de Israel comunicou também que deve intensificar os ataques aéreos em Gaza. Autoridades do Catar, envolvidas nas negociações, comunicaram que as conversas por um possível cessar-fogo continuam. Desde o início da guerra, quase 14 mil pessoas foram mortas.

Neste sábado, o presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou preocupação com a volta do conflito. Ele afirmou que estava indo pessoalmente ao Catar na tentativa de ajudar na costura de uma nova trégua. A fala foi feita durante a participação de Macron na COP28.

Os ataques aéreos feitos por Israel neste sábado aconteceram em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. As bombas atingiram casas, áreas abertas e três mesquitas que foram totalmente destruídas. Autoridades de saúde informaram também que 9 palestinos, inclusive crianças, foram mortas em ataques israelenses no centro da Faixa de Gaza.

