Irmão de Diana expõe conversa acalorada com rei Charles sobre princesa

O irmão da princesa Diana (1961-1997), Charles Spencer, afirma em seu novo livro que o rei Charles III teria dito que a família esqueceria a princesa pouco tempo após sua morte. A revelação aparece em Swan Song: Diana, My Sister, autobiografia prevista para chegar às livrarias em 22 de setembro.

Segundo o relato de Spencer, a declaração teria ocorrido durante uma acalorada conversa telefônica, em 1997, após a morte de Diana. O então príncipe Charles teria se irritado com a repercussão do luto público.

“O príncipe Charles continuou seu fluxo de raiva, sem que eu o interrompesse. Então ele parou. Presumi que a pausa sinalizasse uma tentativa de se controlar, mas então ele descarregou pelo telefone o que sempre interpretei como seu desprezo reprimido por Diana e seu horror pelo fato de o mundo ter ficado abalado com a morte dela”, escreveu Spencer, segundo o Daily Mail. O portal britânico teve acesso à prévia da obra. Na sequência, o autor lembra a afirmação do ex-cunhado: “Fiquem tranquilos. Vamos esquecê-la em breve”.

A discussão também envolveu a participação dos príncipes William e Harry, então com 15 e 12 anos, respectivamente, no cortejo fúnebre da mãe. Spencer era contrário à presença dos meninos, por considerar a experiência emocionalmente difícil.

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O livro promete apresentar a história de Diana sob a perspectiva do irmão, que busca preservar a memória da princesa e abordar episódios da vida familiar e do casamento dela com Charles.

Em um comunicado, um porta-voz do Palácio de Buckingham atribuiu as afirmações ao luto de Charles Spencer pela perda da irmã. “Embora, por princípios, não comentemos sobre livros, Sua Majestade está ciente de que a dor do luto fraternal pode nublar a razão, afetar o julgamento e influenciar a memória de maneiras que outros não reconhecem, mesmo muitos anos após tal perda”, declarou.

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Esta é a primeira vez que Charles Spencer fala abertamente sobre a irmã. “O objetivo deste livro é contar a verdade sobre Diana a partir da perspectiva de seu irmão, assim como tentei fazer quando falei em seu funeral. Assim como em meu elogio fúnebre, quero falar em nome de Diana e fazê-lo de uma forma abertamente positiva”, disse em comunicado.