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Negócio milionário de rei Charles vira alvo de críticas na Inglaterra

Venda de terreno que pode abrigar 7 mil casas pode ter feito cofres do Reino Unido deixarem de arrecadar R$ 1 bilhão

Por Flávio Monteiro 17 ago 2026, 18h27
Rei Charles III
Rei Charles III do Reino Unido (Chris Jackson/Getty Images)
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Negócio milionário de rei Charles vira alvo de críticas na Inglaterra Priorizar nos meus resultados Google

A Crown Estate, uma empresa vinculada à família real do Reino Unido, está sendo alvo de críticas por uma suposta negociação mal-feita, que pode fazer com que os cofres britânicos deixem de arrecadar até £140 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão). O incidente diz respeito à venda da propriedade Orchard Portman em 2018. Na ocasião, a incorporadora Taylor Wimpey adquiriu o terreno no condado de Somerset por um valor de £12,5 milhões. Porém, o contrato não incluía uma cláusula de valorização em caso de construção de imóveis, a upclift clause, que permitiria à empresa receber parte dos valores decorrentes da valorização em caso de imóveis.

Isso se tornou delicado quando a Taylor Wimpey anunciou seus planos para transformar Orchard em uma área residencial. Com potencial para abrigar até 7 mil imóveis, o valor do terreno chegaria a 560 milhões de libras, o que permitiria uma fortuna em arrecadação para os cofres britânicos caso a upclift clause tivesse sido assinada — o que não ocorreu. Essa “falha” tem gerado uma série de críticas à Crown Estate, que é responsável por administrar propriedades em nome da Coroa Britânica, financiando de forma indireta as despesas da monarquia.

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