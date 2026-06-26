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Irã reafirma ter poderio sobre Ormuz e adverte nações do Golfo a não se alinharem aos EUA

Teerã classificou como 'intervencionista e provocativa' uma declaração conjunta dos seis integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e Washington

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 10h13
ABRE E FECHA - Estreito de Ormuz: moeda de troca dos iranianos está no centro das discussões
Estreito de Ormuz (Majid Saeedi/Getty Images)
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Irã reafirma ter poderio sobre Ormuz e adverte nações do Golfo a não se alinharem aos EUA Priorize VEJA no Google

O Irã voltou a defender nesta sexta-feira, 26, seu direito de controlar a navegação no Estreito de Ormuz e advertiu os países do Golfo a não se alinharem aos Estados Unidos, ampliando as tensões em torno da estratégica rota marítima, por onde passam 20% do petróleo e gás consumidos no mundo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores iraniano classificou como “intervencionista, irresponsável e provocativa” uma declaração conjunta dos Estados Unidos e dos seis integrantes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que rejeitaram a intenção iraniana de cobrar taxas de embarcações que cruzam o estreito.

A declaração ocorreu um dia após um navio ser atacado nas proximidades de Omã, expondo a fragilidade do acordo preliminar firmado entre Teerã e Washington para encerrar a guerra iniciada em 28 de fevereiro.

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A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, recém-criada pelo Irã para gerenciar o Estreito de Ormuz, afirmou na quinta-feira 25 que as embarcações que navegarem fora das rotas estabelecidas não terão garantia de passagem segura.

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“As consequências decorrentes da passagem por rotas não autorizadas serão de responsabilidade do proprietário, do operador e do comandante da embarcação”, disse o entidade no X (ex-Twitter).

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Polêmica das taxas

Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o Irã garantiu a Washington que não haverá quaisquer cobranças de pedágio ou de taxas para travessia de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz.

“O Irã informou aos Estados Unidos que, apesar de notícias falsas e provocativas que afirmam o contrário, ‘NÃO HÁ PEDÁGIOS, CUSTOS DE SEGURO OU QUAISQUER OUTRAS TAXAS SENDO EXIGIDOS OU RECEBIDOS PELO IRÃ DE NAVIOS QUE NAVEGAM PELO ESTREITO DE HORMUZ’”, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais. “Se essa informação for falsa, as negociações terminarão imediatamente !”.

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Os dois países, que encerraram uma primeira rodada de negociações na Suíça na segunda-feira sem grandes avanços, vêm apresentando versões conflitantes sobre incentivos financeiros ao Irã, o controle do Estreito de Ormuz e a guerra paralela de Israel no Líbano — todos aspectos importantes do memorando assinado na semana passada com o objetivo de encerrar a guerra.

Sobre as taxas em Ormuz, o memorando de entendimento assinado na semana passada indica que o regime iraniano se comprometeu a não cobrar pagamentos de quaisquer embarcações durante o período de 60 dias de negociações aberto na segunda. Deixa em aberto, porém, o que acontecerá ao fim do prazo.

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