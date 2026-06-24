Trump diz que Irã não cobrará taxas em Ormuz, apesar de declarações contrárias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 24, que o Irã garantiu a Washington que não haverá quaisquer cobranças de pedágio ou de taxas para travessia de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz.

O volume de tráfego, porém, ainda representa menos de um terço do que era registrado em períodos de paz, quando cerca de 120 navios transitavam diariamente pela nevrálgica passagem. Segundo analistas, a normalização completa da navegação pode levar de dois a seis meses, embora a reabertura já tenha efeitos nos mercados.

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O retorno integral ao status anterior ao conflito enfrenta diversos obstáculos logísticos e financeiros, entre eles a necessidade de remoção de minas instaladas pela Guarda Revolucionária Islâmica, que levará no mínimo 40 dias, e prêmios de seguro contra riscos de guerra significativamente elevados.

Também há o desafio ligado ao congestionamento portuário: mais de 1.500 embarcações ficaram represadas, volume que levará de três a cinco meses para ser processado nos centros de transbordo subsequentes.

No entanto, há dúvidas se é possível voltar ao status pré-conflito.

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“A administração do Estreito de Ormuz nunca mais será a mesma de antes da guerra”, afirmou nesta terça-feira o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado pela agência de notícias estatal Irna. Segundo ele, o Irã administrará a via marítima, o que provoca a dúvida sobre se os navios terão que pagar algum tipo de taxa para transitar por Ormuz.

Teerã chegou a anunciar no sábado 20 o fechamento da passagem em resposta a novos ataques de Israel no Líbano, apesar de um cessar-fogo em vigor, mas posteriormente chegou a um entendimento com Washington sobre mecanismos para interromper os confrontos em solo libanês e garantir a segurança do estreito.

Houve, porém, novos bombardeios israelenses no sul libanês nesta terça, e o embaixador iraniano nas Nações Unidas, em Genebra, já alertou sobre o risco que isso representa para as negociações com os Estados Unidos.