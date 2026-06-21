Irã alerta EUA para ‘terem cuidado’ após ameaça de Trump

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, alertou neste domingo, 21, os Estados Unidos contra ameaças à república islâmica, prometendo que “nossas forças armadas estão prontas para responder”.

“Será que eles não pensam que, se as suas ameaças tivessem algum efeito, não teriam chegado ao estado de desespero em que se encontram hoje? Não levamos em consideração as ameaças americanas”, disse Ghalibaf, depois de o Presidente Donald Trump ter ameaçado atacar o Irã devido ao seu apoio ao Hezbollah.

“Seria melhor que eles tivessem cuidado com suas declarações; nossas forças armadas estão prontas para respondê-los de maneira diferente. Não importa o que digam, somos nós que agimos.”

A declaração ocorre em meio as negociações com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e outras autoridades do país, em Zurique, na Suíça. As conversas tem como objetivo tratar do programar nuclear do Irã, um dos pontos principais do acordo de paz assinado pelos dois países na última semana, além do cessar-fogo de 60 dias e a suspensão das sanções econômicas.

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Além de Vance, Jared Kushner, genro de Donald Trump e um dos chefes das negociações com Teerã, e Steve Witkoff, o enviado especial do presidente norte-americano para o Oriente Médio, também fazem parte das negociações. Para representar Teerã além de Mohammad Bagher Qalibaf, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, e o governador do Banco Central, Abdolnaser Hemmati, estão presentes.

As ameaças de Trump

Donald Trump, ameaçou atacar o Irã “com muito força novamente”, neste domingo, 21, se o país não impedir novos ataques do Hezbollah a Israel.

“O Irã deve impedir imediatamente que seus agentes bem pagos no Líbano causem problemas. Se não o fizerem, atacaremos o Irã com muita força novamente, assim como fizemos na semana passada, só que com mais força!!!”, escreveu o presidente norte-americano em uma publicação em sua rede social Truth Social.

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(Com AFP)