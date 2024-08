Inundações em Nova York e arredores deixam mortos e milhares em situação de emergência

Duas pessoas foram mortas e mais de 100 foram retiradas de suas casas por inundações em Connecticut, nos Estados Unidos, informou o chefe dos bombeiros, Scott Pelletier, à emissora americana CNN nesta segunda-feira, 19. Os corpos das duas vítimas foram encontrados na cidade de Oxford, no condado de New Haven. Há previsão de que fortes chuvas, responsáveis pelas enchentes registradas a partir de domingo, continuem a trazer problemas aos estados de Massachusetts, Vermont, New Hampshire e Nova York.

“A gerência de emergência continua relatando resgates de água em andamento, vários deslizamentos de terra, inúmeras estradas e pontes destruídas, bem como rios inchados ocorrendo do condado de Fairfield Central até o Condado de New Haven do Norte. Além disso, o oficial de gerência de emergência está avaliando a integridade de várias represas na área”, disse o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA na noite de domingo.

August 18, 2024

Southbury, Connecticut, #USA 🇺🇲 #Flood | #heavyrain | #Connecticut Due to heavy rains, many roads in the city are flooded.

The region received about 9 inches of rain. Source:https://t.co/4G1wmc9gZ6

Always keep informed. pic.twitter.com/gHsSqy6lhG — Weather monitor (@Weathermonitors) August 18, 2024

Estradas foram fechadas nas cidades Stamford, Danbury, Southbury e Naugatuck para evitar acidentes nas vias. A polícia de Southbury aconselhou “os moradores a ficarem em suas casas, se possível”. Um desmoronamento de terra nos arredores de Seymore, também em Connecticut, levou à suspensão serviço no Metro-North Railroad Waterbury Branch. Outro deslizamento, em Danbury, provocou vazamentos de gás em apartamentos, o que culminou na retirada de moradores.

“Meu gabinete e nossa equipe de gerenciamento de emergência estão trabalhando com autoridades locais para reunir os dados necessários para que Connecticut se qualifique para auxílio federal a desastres para ajudar na recuperação desta grande tempestade, inclusive para proprietários de imóveis, empresas e infraestrutura pública”, escreveu o governador Ned Lamont no X, antigo Twitter.

Significant flooding from the storms today across Newtown – widespread damage with more rainfall still to come.@Eweather13 @Danbury_WX @ryanhanrahan pic.twitter.com/uJcrR9Wjlj — Connor (@connor_dinallo) August 19, 2024

Problemas em Nova York

Na manhã desta segunda-feira, quase 1 milhão de habitantes do condado de Suffolk estavam em situação de emergência após cheias repentinas atingirem a região. Espera-se que sejam registrados até 50 mm de chuva, com o solo já encharcado pelos cerca de 100 mm da noite anterior. Segundo o serviço meteorológico da cidade de Nova York, há risco de “inundações repentinas de pequenos riachos e córregos, áreas urbanas, rodovias, ruas e passagens subterrâneas, bem como outras áreas de drenagem precária e baixas”.

Over the past 24 hours, extreme rainfall and flash flooding occurred across portions of New York and Connecticut prompting numerous Flash Flood Warnings and Emergencies. Many locations saw 3 to 6 inches of rain with some spots near double digit totals. https://t.co/VyWINDkBnn pic.twitter.com/tolYterkbU — National Weather Service (@NWS) August 19, 2024

Mais de 700 voos foram cancelados nos três principais aeroportos de Nova York, JFK, Newark e LaGuardia, por causa das tempestades. No X, a governadora Kathy Hochul anunciou que “as tempestades da noite passada trouxeram chuvas recordes para Long Island” e que está “trabalhando em conjunto com parceiros locais para fornecer assistência conforme necessário”, alertando: “possível chuva forte é esperada novamente em Long Island e áreas do norte do estado esta tarde. Monitore as previsões e fique seguro”.