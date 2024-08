Chefe da diplomacia dos EUA faz alerta: ‘Última chance’ para cessar-fogo em Gaza

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alertou nesta segunda-feira, 19, que as negociações em andamento por um cessar-fogo em Gaza e um acordo de libertação de reféns israelenses são provavelmente a “última oportunidade” para acabar com a guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas.

Nas declarações dadas em Tel Aviv, antes do chefe da diplomacia americana se encontrar com o presidente israelense, Isaac Herzog, ele também afirmou estar se esforçando para garantir que não haja uma escalada do conflito

“Este é um momento decisivo. Provavelmente a melhor oportunidade, e talvez a última, de levar os reféns para casa, obter um cessar-fogo e colocar todos em um caminho melhor para paz e segurança duradouras”, afirmou Blinken. “É hora de todos chegarem ao ‘sim’, e não procurarem desculpas para dizer ‘não’.”

Um alto funcionário do governo Biden afirmou à agência de notícias Reuters que as conversas chegaram a um “ponto de inflexão” e que é essencial fechar um acordo o quanto antes. “Acreditamos que este é um momento crítico”, disse.

Blinken desembarcou em Tel Aviv no domingo 18 para tentar acelerar as tratativas para uma trégua entre Israel e Hamas. É sua décima viagem à região o início do conflito, em outubro do ano passado.

Negociações em andamento

Na última sexta-feira 16, os Estados Unidos, com apoio do Egito e o Catar, apresentaram uma nova proposta de cessar-fogo, prometendo uma “rápida implementação do acordo” caso ele seja aceito por todas as partes.

No entanto, a última rodada de negociações no Catar terminou sem resolução. Espera-se que as conversas sejam retomadas no Cairo, capital do Egito, ainda esta semana.

No domingo, o Hamas acusou Netanyahu de “frustrar os esforços dos mediadores”, além de afirmar que autoridades americanas estavam “pintando um quadro excessivamente otimista”, de acordo com a Turquia.

O Hamas pediu que o acordo de cessar-fogo ponha fim à guerra permanentemente, exigindo que as tropas israelenses deixem o território palestino. Israel, por sua vez, disse que aceitará apenas tréguas temporárias nos combates até que o grupo seja erradicado, apesar da pressão de Washington por uma resolução a longo prazo.

Enquanto isso, os disparos de ambos os lados continuam. Neste domingo, um ataque aéreo israelense matou 21 pessoas, incluindo seis crianças, em Deir Al-Balah, cidade situada na região central de Gaza, de acordo com as autoridades palestinas. O exército israelense afirmou ter destruído lançadores de foguetes em Khan Younis, no sul do enclave, e matado 20 militantes.

Em Tel Aviv, um homem-bomba realizou um ataque perto de uma sinagoga no domingo. Os braços armados do Hamas e da facção aliada Jihad Islâmica Palestina assumiram a autoria da explosão que matou o sujeito que carregava a bomba e deixou uma pessoa ferida.