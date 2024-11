Interesse de americanos em ‘golden visa’ na Europa aumenta após eleição

A reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos está impulsionando um movimento crescente de americanos em busca de refúgio no exterior, de acordo com reportagem da emissora americana CNN. Para muitos, programas de residência e cidadania, conhecidos como “Golden Visa”, que oferecem a possibilidade de um segundo passaporte ou residência por meio de investimentos financeiros, surgem como um “plano B” diante das incertezas políticas e sociais.

As consultas sobre os vistos dourados de americanos aumentaram 33% até agora, em comparação ao mesmo período do ano passado, com programas na Europa sendo os mais procurados. A Henley & Partners, pioneira no setor, relatou um aumento de quase 400% nas consultas feitas por americanos somente na semana do pleito. Outra consultoria de migração por investimento ouvida pela CNN disse ter recebido mais de 100 consultas no dia seguinte à confirmação da vitória de Trump, cinco vezes mais que a média diária.

Embora poucos planejem uma mudança definitiva, a busca por um segundo passaporte ou uma residência fora dos EUA é vista como uma estratégia de proteção.

Portugal lidera a preferência

Entre os destinos mais procurados, Portugal destaca-se como favorito. O Programa de Residência Dourada português exige um investimento mínimo de €250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) em projetos culturais e oferece a possibilidade de cidadania europeia em apenas cinco anos. Esse prazo é menor do que o de outros países, como Espanha, Itália e Grécia, onde o processo pode levar de sete a dez anos.

Já os super-ricos optam por programas que oferecem cidadania imediata, como os de Malta e Áustria. Em Malta, os custos ultrapassam €600 mil (cerca de R$ 3,2 milhões), incluindo investimentos imobiliários e doações. Na Áustria, a contribuição mínima é de €3,5 milhões (cerca de R$ 18,6 milhões), voltada para negócios locais.

Continua após a publicidade

Uma vila italiana também está tentando aproveitar o aumento repentino da demanda após a eleição, a vila de Ollolai, na Sardenha, lançou um site oferecendo casas a preços ultrabaixos na esperança de que os descontentes com o resultado adquiram uma de suas propriedades vazias.

Mudança no perfil dos candidatos



Antes dominado por elites de mercados emergentes, como China e Índia, o perfil dos candidatos a programas de investimento mudou. Desde 2020, americanos lideram a busca por esses vistos, motivados pela polarização política e pela necessidade de segurança diante da instabilidade social. A pandemia também impulsionou esse interesse, ao expor as limitações de viagens internacionais sem um passaporte europeu, mesmo para aqueles com imóveis ou recursos significativos.

Embora populares, os vistos dourados estão fora do alcance financeiro da maioria dos americanos. Para estes, redes sociais como YouTube e Reddit tornaram-se plataformas de troca de informações sobre opções mais acessíveis de migração. Vídeos com dicas de países receptivos a estrangeiros e fóruns sobre imigração têm atraído milhares de interações.