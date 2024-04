Indonésia emite alerta de tsunami após Monte Ruang entrar em erupção

As autoridades da Indonésia emitiram um alerta de tsunami nesta quarta-feira, 17, após o Monte Ruang ter entrado em erupção pela quarta vez em menos de um dia, expelindo lava e uma nuvem de fumaça que obrigou mais de 800 pessoas a sair de suas casas. O alerta pela atividade do vulcão, que tem um pico de 725 metros acima do mar, foi elevado para o nível quatro, o grau mais alto dentro do sistema que avalia a intensidade da erupção.

🚨🇮🇩 Sulawesi, Indonesia Breaking:- Mount Ruang Volcano erupts in Northern Indonesia. Tsunami warnings in place as thousands are evacuated. pic.twitter.com/uwwUYjQ1bP — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 17, 2024

“Com base no resultado da observação visual e instrumental que mostrou um aumento na atividade vulcânica, o nível do Monte Ruang foi elevado do nível três para o nível quatro”, comunicou a chefe da agência de vulcanologia da Indonésia, Hendra Gunawan.

No comunicado, Gunawam também pediu para as pessoas ficarem em “alerta para a potencial expulsão de rochas, descargas de nuvens quentes e tsunami causado pelo colapso do corpo do vulcão no mar”. Localizado na província de Sulawesi do Norte, no sul do país, o Ruang entrou em erupção pela primeira vez na noite de terça-feira. Devido a sua intensidade, as autoridades ampliaram uma zona de exclusão de 4 quilômetros ao redor da cratera para 6 quilômetros na madrugada de quarta.

Segundo o chefe da agência geológica nacional, Muhammad Wafid, a erupção inicial expeliu uma nuvem de cinzas de 2 quilômetros. A atividade do vulcão aumentou após dois terremotos terem acontecido na região. Até o momento, não houve relatos de mortes ou feridos. As autoridades temem que parte do vulcão possa desabar e causar um tsunami.

Em 2018, a erupção do vulcão Anak Krakatau, também na Indonésia, causou um tsunami ao longo das costas de Sumatra e Java depois que partes de montanhas caírem no oceano. O desastre natural matou 430 pessoas.

Atividades sísmicas e vulcânicas são comuns no país, que fica localizado no Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem e que se estende desde o Japão até ao sudeste da Ásia e por meio da bacia do Pacífico.