Índia testa míssil balístico intercontinental

O Ministério da Defesa da Índia informou nesta quinta-feira que testou um míssil balístico intercontinental.

O projétil, chamado Agni-V, tem capacidade nuclear e, segundo a emissora americana CNN, é o mais poderoso e moderno já desenvolvido pela Índia.

Em seu Twitter, o Ministério da Defesa informou que o míssil foi lançado na manhã desta quinta (horário local) da ilha de Abdul Kalam, na costa do estado de Odisha, leste do país. O órgão afirmou que o teste é um “grande impulso” para o desenvolvimento dos métodos de defesa do país.

Segundo a Federação de Cientistas Americanos, a Índia possui em torno de 120 ou130 ogivas nucleares em seu arsenal. O número é baixo, quando comparado ao dos Estados Unidos, que possuem vários milhares de ogivas.