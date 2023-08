Incêndios florestais na Grécia se espalham para arredores de Atenas

Em meio a centenas de incêndios florestais que assolam a Grécia e já mataram 20 pessoas, bombeiros combatiam na madrugada desta quinta-feira, 24, chamas que se espalham pelos arredores de Atenas.

Muitos gregos fugiram de suas casas desde que a temporada os incêndios começou no norte da Grécia no sábado, alimentada pelo calor e ventos fortes. O ministro da Crise Climática e Proteção Civil, Vassilis Kikilias, disse que 355 incêndios florestais eclodiram, incluindo 209 nas últimas 48 horas. Segundo Kikilias, as equipes de combate a incêndios estavam fazendo “esforços sobre-humanos” para conter as chamas.

“Este verão é o pior desde que os dados meteorológicos começaram a ser recolhidos”, disse Kikilias.

O corpo de bombeiros alertou que mais incêndios podem ocorrer e as condições continuam “difíceis e, em vários casos, extremas”. Atenas está sufocada por fumaça e cinzas desde que o incêndio começou na última terça-feira, 22.

Os esforços de combate às chamas se concentram a cerca de 20 quilômetros ao norte de Atenas e incluem mais de 200 bombeiros, voluntários, 65 veículos e 15 aeronaves, algumas enviadas pela Suécia e Alemanha. As chamas começaram perto de Fyli, um vilarejo no sopé da Monte Parnitha e se espalharam em direção à cidade de Menidi.

Nesta quinta-feira, 24, cerca de 150 pessoas foram retiradas de três lares de idosos em Menidi para hotéis ou outras instalações de cuidados. A polícia ordenou que outros moradores saíssem enquanto um helicóptero de combate a incêndios sobrevoava, jogando água sobre as chamas.

O fogo deixou um rastro de destruição, queimando casas e carros em Fyli e obrigando os moradores a fugirem a pé, alguns cobrindo o rosto com a roupa por causa da fumaça. Voluntários também tentaram colocar ovelhas dos vilarejos em porta-malas para tentar salvar os animais.

Os incêndios não ficaram concentrados só neste ponto do país, no entanto. Na região de Evros, na fronteira com a Turquia, chamas seguem incessantes pelo quinto dia. Equipes de resgate encontraram 18 corpos queimados na terça-feira, que se acredita serem de imigrantes, em uma área perto da floresta Dadia, uma rota comum para pessoas do Oriente Médio e da Ásia que tentam entrar na União Europeia.

Uma imagem de satélite transmitida pela rede de TV estatal mostrou que a fumaça dos incêndios de Evros também se espalhou pelo país até ilhas perto da fronteira com a Itália. Incêndios florestais de verão são comuns na Grécia, mas este ano eles foram agravados pelo clima excepcionalmente quente, seco e ventoso.

Em julho, dezenas de milhares de turistas estrangeiros foram evacuados da ilha de Rodes, onde um incêndio durou uma semana, queimando hotéis e resorts de luxo.

“Em meus 32 anos de serviço, nunca vivenciei condições extremas semelhantes”, disse Giorgos Pournaras, chefe dos bombeiros gregos.

