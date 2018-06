Incêndio em hotel de Londres mobiliza 120 bombeiros

(Em atualização)

Um incêndio está destruindo neste momento o topo do luxuoso hotel Mandarin Oriental Hyde Park, em Londres. Cerca de 20 equipamentos e 120 bombeiros estão em ação para conter as chamas, segundo a Brigada de Incêndio de Londres. Não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas.

O hotel está localizado em Knightsbridge, na região central da capital britânica. Segundo o jornal The Telegraph, o corpo de bombeiros recebeu 35 chamadas de alerta para o incêndio desde as 15h55 desta quarta-feira (11h55, no horário de Brasília). As causas ainda são desconhecidas.

Segundo o Telegraph , testemunhas comentaram que todas as pessoas foram retiradas daquela área e que as ruas próximas ao hotel estão fechadas. O Mandarim Oriental ocupa um prédio de 115 anos de 12 andares que passou por uma cara restauração, segundo um comunicado de maio passado do Mandarin Oriental Hotel Group. A diária de um quarto no hotel custa o equivalente a 3.000 reais.