Alemanha: incêndio no Europa-Park deixa sete feridos

Sete bombeiros ficaram levemente feridos enquanto tentavam conter as chamas do incêndio no Europa-Park, em Rust, no oeste da Alemanha. Todos já deixaram o hospital de acordo com a Polícia da cidade de Offenburg neste domingo.

O fogo começou no sábado, no início da noite, em um local de estoque, até se espalhar pela atração “A gruta dos piratas”. O brinquedo ficou totalmente destruído pelas chamas.

Cerca de 250 bombeiros foram mobilizados neste domingo de manhã para apagar este incêndio de origem ainda indeterminada. Mais de 25.000 pessoas foram retiradas do local. Nenhum visitante ficou ferido.

O parque reabriu suas portas neste domingo, e várias atrações de temas alemães e escandinavos permaneciam fechadas por conta dos estragos.

Sábado foi um “dia triste” para o parque, tuitou o diretor do estabelecimento, Michael Mack, agradecendo às equipes de socorro.

Criado em 1975, o Europa-Park é o segundo mais popular na Europa, depois do Disneyland Paris. No ano passado, passaram por lá 5,7 milhões de visitantes.