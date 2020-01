Identidade do novo comandante do Estado Islâmico é confirmada

Uma agência de inteligência ocidental e outra iraquiana identificaram quem é o terrorista que assumiu a liderança do grupo Estado Islâmico (EI) depois da morte de Abu Backr Baghdadi em outubro de 2019, segundo o jornal britânico The Guardian. De acordo com a publicação, o novo comandante da organização é o iraquiano Amir Mohammed Abdul Rahman Mawli Salbi.

Salbi foi nomeado chefe do grupo terrorista logo após a morte de Baghdadi e do porta-voz do Estado Islâmico, Abu Hasan Muhajir, em uma operação militar conjunta entre os Estados Unidos e tropas curdas.

Também conhecido pelo “nome de guerra” Haji Abdullah, Salbi nasceu em uma família turcomana da cidade de Tal Afar e é um dos poucos não árabes na cúpula do grupo. Seu irmão, Adel Salbi, é representante na Turquia de um partido regional, a Frente Turcomana Iraquiana, que reivindica autonomia para a população turcomana no norte do Iraque.

As agências de inteligência descrevem o novo comandante como peça principal nas formulações de estratégias e tomadas de decisões do EI. Um veterano no terrorismo, Salbi foi preso por tropas americanas no Iraque em 2004 e levado para a prisão. Lá, conheceu Baghdadi, e o ajudou a formar o grupo jihadista.

Considerado um dos principais ideólogos do EI, Salbi coordenou a escravidão e o genocídio da população Yazid, uma minoria étnica e politeísta no norte do Iraque, além de supervisionar as ações terroristas do grupo no exterior.

Apesar de Salbi ter sido identificado, não se sabe o seu paradeiro. Presume-se que seu esconderijo seja em cidades próximas à Mosul, e que teria se recusado a se juntar a Baghdadi em Idlib, onde ocorreu o ataque americano. O novo comandante tenta consolidar seu poder nas fileiras, ao mesmo tempo em que a atividade do Estado Islâmico se intensifica no norte da Síria — território controlado pelos curdos.

No fim de semana, uma operação das forças de segurança do Iraque prendeu Abu Abdul Bari, também conhecido como Shifa Nima ou “Jabba, o jihadista”, por sua obesidade mórbida, que foi um dos arquitetos da destruição de patrimônio histórico em Mosul e criou a justificativa religiosa para escravizar o povo Yazid.