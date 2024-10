Hezbollah está preparado para confrontos com Israel, afirma líder da organização

O vice-líder do conselho político do Hezbollah, Mahmoud Qatami, disse nesta sexta-feira, 4, que o grupo está preparado para avanços terrestres israelenses em território libanês, destacando a capacidade militar da organização.

Em entrevista à Al Jazeera, Qatami afirmou que o Hezbollah impediu a infiltração de tropas israelenses no Líbano e que seus mísseis têm um alcance de 150 km, mantendo um ritmo constante de lançamento. Ele advertiu que qualquer movimento israelense será respondido com força, transformando áreas disputadas em “cemitérios” para soldados e tanques.

Além disso, o líder do Hezbollah mencionou uma recente reunião com o ministro das Relações Exteriores do Irã, que reafirmou o apoio de Teerã ao Líbano. Qatami afirmou que o Hezbollah está concentrado no campo de batalha e não participará de negociações enquanto estiver sob ataque.

Qatami também acusou Israel e o primeiro-ministro Netanyahu de rejeitarem um cessar-fogo, afirmando que o governo israelense não demonstra interesse em interromper o conflito.