A segunda saia-justa do G20: a rusga entre Fafá de Belém e Sonia Guajajara

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é de hoje que Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e a cantora Fafá de Belém não trocam nem olhares. Na verdade, evitam ocupar o mesmo espaço em quaisquer eventos públicos. No recente Círio de Nazaré, por exemplo, era cada uma para seu lado. Não foi diferente durante as festividades do “Janjapalooza”, evento musical pré-G20, no Rio. Fafá foi uma das que se apresentaram no palco armado na Praça Mauá, Centro da cidade. Pois bem. Segundo uma fonte da coluna GENTE presente nos bastidores, Sonia tratou de sair do local assim que soube que Fafá estava por chegar com seu staff. Xii…

Esta, pode-se dizer, seria a segunda “saia-justa” do G20 até aqui. Isso porque a primeira, cometida horas antes, foi da primeira-dama Janja ao xingar Elon Musk. Logo recebeu resposta do empresário e pito indireto do presidente Lula (PT).