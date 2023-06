Harry e Meghan: Spotify encerra contrato milionário com o casal

O acordo multimilionário entre os Sussex, príncipe Harry e Meghan Markle, e o gigante do streaming Spotify terminou nesta quinta-feira 15. Segundo ambas as partes a decisão ocorreu “de acordo mútuo”.

“O Spotify e a Archewell Audio [empresa dos Sussex] concordaram mutuamente em se separar e estão orgulhosos da série que fizemos juntos”, disse o comunicado.

Desde 2020, quando assinou o contrato por US$ 20 milhões (cerca de R$ 96,5, milhões, na cotação desta sexta-feira), o casal produziu apenas uma série de podcasts associada à sua empresa, Archewell Audio. O programa “Archetypes” (“Arquétipos”), em que Meghan recebe influentes nomes femininos para entrevistas, liderou as paradas no Spotify, mas pode não ter sido o suficiente.

Segundo a revista americana Variety, o Spotify esperava mais produções da Archewell Audio. Enquanto isso, Harry e Meghan queriam acabar com a limitação do contrato de exclusividade com o Spotify, disse a revista.

No ano passado, Barack e Michelle Obama também encerraram seu contrato de exclusividade com o Spotify, para seu podcast Higher Ground. Nesse caso, a plataforma de streaming disse que se recusou a renovar o acordo. Mais tarde, o casal assinou um acordo com a Audible da Amazon.

Desde que se afastaram dos deveres reais no Reino Unido, Harry e Meghan concentram esforços em ganhar dinheiro por meio de empreendimentos midiáticos, incluindo o podcast, a autobiografia do príncipe “Spare“ e um acordo com a Netflix para produzir conteúdo de streaming, incluindo um documentário sobre seus relacionamentos com a família real britânica.