Harry diz que Diana ficaria de ‘coração partido’ por briga com William

Em mais uma fala sobre a família real, o príncipe Harry afirmou que acredita que sua mãe, a falecida princesa Diana, ficaria de “coração partido” com o rompimento entre ele e seu irmão mais velho, príncipe William, sucessor do trono. Lady Di, como era conhecida, morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, cerca de um ano depois de se divorciar do atual rei da Inglaterra, Charles III.

“Acho que ela ficaria triste. Acho que ela ficaria com o coração partido por ter terminado onde acabou”, disse Harry ao programa Good Morning America, da emissora americana ABC, na manhã desta segunda-feira, 9. Ele acrescentou que Diana também ficaria arrasada com o colapso do “pacto” entre ele e William de nunca colocar uma imprensa britânica um contra o outro.

De acordo com ele, o retorno dele e de sua esposa, Meghan, para o Reino Unido como membros da realeza britânica é algo que “nunca será possível”.

“Mesmo que haja um acordo ou acordo entre mim e minha família, existe aquela terceira parte que fará de tudo para que isso não seja possível”, declarou o ex-membro da família real, sem especificar quem seria a terceira parte, mas deu a entender que se tratava dos veículos de mídia e do escritório de imprensa reais.

A entrevista que o príncipe concedeu ao programa americano faz parte de uma série de conversas que Harry tem feito com a mídia por conta da publicação de sua autobiografia, “Spare”, que será lançada nesta terça-feira, 10.

Em janeiro de 2020, o duque e a duquesa desistiram de seus cargos de membros seniores da realeza e atravessaram o Atlântico em direção ao Canadá e posteriormente Los Angeles. A principal razão para a súbita mudança foi um desentendimento de Harry com William e Charles, após ambos terem tratado Meghan com suposta hostilidade.

“Não estão nos impedindo realmente de voltar, mas tornando impossível de sobreviver. E isso é muito triste, porque basicamente está quebrando o relacionamento entre nós. Se houver algo no futuro em que possamos continuar a apoiar a comunidade, é claro que a possibilidade está na mesa”, explicou o príncipe.

Harry afirma estar “atordoado” com o cancelamento do financiamento público de segurança para ele e sua família depois que deixou o Reino Unido, principalmente em um momento em que todos família eram perseguidos pela mídia e paparazzi, assim como a imprensa tinha feito com sua mãe.

O príncipe disse acreditar que o serviço de segurança foi retirado porque a família real não entendia suas preocupações sobre a segurança da família, e também porque não se importavam o suficiente.

Ainda criticando o modus operandi da realeza, o príncipe disse à ABC que toda a família real deveria se modernizar e se livrar do “preconceito inconsciente” que “pode se transformar em racismo”. Para ele, grande parte dos problemas que Meghan enfrentou como parte da realeza foi pelo fato dela ser afrodescendente.